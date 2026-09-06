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Bakan Gürlek: Orman yangınlarında 16 tutuklama

Bakan Gürlek: Orman yangınlarında 16 tutuklama
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını, 32'si hakkında adli kontrol uygulandığını ve 2'si için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Son haftada meydana gelen 9 yangında ise 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürlek, ormanları yakanların adaletten kaçamayacağını vurgulayarak mücadelenin süreceğini belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

'HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK'

Bakan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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