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İstanbul Boğazı'nda servetlik düğün! 250 kişi için milyonlar harcandı

İstanbul Boğazı'nda servetlik düğün! 250 kişi için milyonlar harcandı
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İstanbul Boğazı'nda düzenlenen görkemli düğünde, Kazak milyarder Arsen Tomsky ile Kamila Lukpanova dünyaevine girdi. Yaklaşık 250 davetlinin katıldığı ve iki gün süren organizasyon için 50 milyon TL harcandığı belirtildi. Düğün için yurt dışından sanatçı ve DJ'ler İstanbul'a getirilirken, yalnızca etkinliklerin maliyetinin 30 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.

İstanbul'da düzenlenen düğün, maliyeti ve organizasyonun ayrıntılarıyla dikkat çekti. Kazak milyarder iş insanı Arsen Tomsky ile Kamila Lukpanova, yaklaşık 250 kişinin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Yaklaşık 2,5 ay süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen organizasyonun toplam maliyetinin 50 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.

DAVETLİLER İÇİN 3 AYRI ETKİNLİK

Düğün için İstanbul'a gelen davetliler iki gün boyunca ağırlandı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı organizasyonda üç farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Program kapsamında konuklar İstanbul Boğazı'nda ağırlandı. Düğün töreninin ardından kutlama partisine geçilirken eğlence gece boyunca devam etti.

SADECE ETKİNLİKLERE 30 MİLYON TL

Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri harcanan para oldu. Etkinlikler için yaklaşık 30 milyon TL, organizasyonun tamamı için ise yaklaşık 50 milyon TL harcandığı belirtildi.

Gecenin eğlence programı için sanatçılar ve DJ'ler de yurt dışından İstanbul'a getirildi. Rus şarkıcı Valery Meladze düğünde sahne alan isimlerden biri oldu.

SERVETİ 920 MİLYON DOLAR

Ulaşım teknolojileri alanındaki yatırımlarıyla tanınan Arsen Tomsky'nin servetinin yaklaşık 920 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tomsky, 2022 yılında şirketinin merkezini Kazakistan'a taşırken Kazakistan vatandaşlığı da aldı.

Çiftin İstanbul'u daha önce de sık sık ziyaret ettiği ve hayatlarının en özel günlerinden birini burada gerçekleştirmeyi tercih ettiği belirtildi.

BOĞAZ'DA MİLYONLUK KUTLAMA

Yaklaşık 250 davetlinin katıldığı, iki güne yayılan ve yurt dışından sanatçıların getirildiği düğün, 50 milyon TL'lik maliyetiyle dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Vergi alabildik mi ??

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Milyonlar diyince çok para olmuyor .Paranın değeri yok ki

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