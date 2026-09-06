9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

ABD Donanması'nın nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, oldukça uzun süren görevin ardından Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na yanaştı. Gemideki yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin bir bölümü, birkaç günlük dinlenme ve ihtiyaç molası kapsamında yakındaki turizm merkezi Pattaya'ya geçti.

USS Abraham Lincoln'ün liman ziyareti özellikle süresi nedeniyle dikkat çekti. Uçak gemisi, 265 günü aşkın süre boyunca düzenli bir liman ziyareti gerçekleştirmeden denizde kalırken, toplam görev süresi yaklaşık 9 aya ulaştı.

AYLAR SONRA İLK KEZ KARAYA ÇIKTILAR

Uzun görevin önemli bölümünü Orta Doğu'da geçiren mürettebat için Tayland durağı, aylar sonra karaya çıkma fırsatı anlamına geldi.

ABD Donanması, ziyaretin personelin dinlenmesi ve yeniden enerji toplaması amacı taşıdığını açıklarken askerler gruplar halinde gemiden ayrılarak Pattaya'ya taşındı.

Kentte askerlerin bir kısmı alışveriş merkezleri, restoranlar ve turistik noktaları tercih ederken, bazıları ise Pattaya'nın ünlü gece hayatına yöneldi.

GECE KULÜBÜNDE SAHNEYE ÇIKTILAR

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, ABD'li asker olduğu belirtilen bir grup erkeğin kalabalık bir eğlence mekanında sahneye çıktığı görülüyor.

Bazı erkeklerin üstlerini çıkararak müzik eşliğinde dans ettiği, sahnedeki kadınlarla birlikte eğlendiği ve çevredeki kalabalığın da cep telefonlarıyla o anları kaydettiği görülüyor.

Görüntülerde askerlerin üniformalı olmaması nedeniyle kişilerin USS Abraham Lincoln mürettebatından olduğunu yalnızca videodan bağımsız biçimde doğrulamak mümkün değil. Ancak görüntüler, geminin Pattaya ziyareti sırasında mürettebatın kentte bulunduğu dönemde dolaşıma girdi.

PATTAYA'DA ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

Yaklaşık 5 bin ABD askerinin kente geleceğinin açıklanmasının ardından Pattaya yönetimi ve güvenlik güçleri hazırlıklarını artırdı.

ABD personeline yönelik bazı kurallar da getirildi. Askerlerin Pattaya'nın bazı eğlence bölgelerine belirli saatlerden sonra girmelerine izin verilmezken uyuşturucu kullanımı ve bazı riskli turistik aktiviteler konusunda da kısıtlamalar uygulandı.

Tayland'da seks işçiliği yasal olmamasına rağmen Pattaya uzun yıllardır seks turizmi ve gece hayatıyla anılıyor. Uçak gemisinin gelişinden önce yerel güvenlik güçlerinin kentte denetimleri artırdığı ve onlarca kişiye işlem yaptığı bildirildi.

İKİ DENİZCİ GEMİYE GERİ GÖNDERİLDİ

Binlerce askerin kentte bulunduğu sırada bir başka olay da yaşandı. Pattaya'nın ünlü Walking Street bölgesi yakınlarında iki ABD'li denizcinin alkollüyken kavgaya karıştığı bildirildi.

Yerel polis olayı büyümeden sonlandırırken iki askerin USS Abraham Lincoln'e geri gönderildiği belirtildi. Polis, yaşananları büyük çaplı bir olaydan ziyade küçük bir arbede olarak nitelendirdi.

PATTAYA İÇİN MİLYONLARCA DOLARLIK HAREKETLİLİK

Binlerce askerin aynı anda kente gelmesi yerel işletmeler açısından da önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturdu. Otellerden restoranlara, alışveriş merkezlerinden eğlence mekanlarına kadar çok sayıda işletme ABD'li askerleri karşılamak için hazırlık yaptı.

Bazı işletmeler ABD bayrakları ve özel karşılama mesajları asarken, askeri personele yönelik indirimler sunan mekanlar da oldu.

Ancak beklenen yoğunluğun tamamının gece hayatına yansımadığı, çok sayıda askerin aylar sonra karaya çıktığı ilk günlerde alışveriş yapmak, yemek yemek ve dinlenmek gibi daha sıradan aktiviteleri tercih ettiği bildirildi.

9 AYLIK ZORLU GÖREVİN ARDINDAN GELDİLER

USS Abraham Lincoln'ün uzun süreli görevi mürettebat açısından oldukça zorlu geçti. Gemide yaklaşık 5 bin personel aylar boyunca denizde kalırken, uzun görevin personelin yaşam koşulları ve psikolojisi üzerindeki etkileri de ABD basınında geniş şekilde tartışıldı.

Tayland ziyareti, bu nedenle sıradan bir liman durağından çok aylar boyunca kesintisiz şekilde denizde kalan mürettebatın ilk kapsamlı dinlenme fırsatlarından biri oldu.

USS Abraham Lincoln ve beraberindeki görev grubunun Tayland ziyaretinin ardından ABD'ye dönüş yolculuğunu sürdürmesi bekleniyor.