KPSS PUAN TÜRLERİ VE MESLEKLER 2026: KPSS P1 P2 P3 nedir, ne demek? KPSS P1, P2 ve P3 mesleklerin atama puanı kaç?

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2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar, aldıkları KPSS puanının hangi kadro ve mesleklerde kullanılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P1 P2 P3 nedir, ne demek? KPSS P1, P2 ve P3 mesleklerin atama puanı kaç? Detaylar...

KPSS PUAN TÜRLERİ VE MESLEKLER 2026

KPSS'de lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolarda farklı puan türleri kullanılabiliyor. Özellikle P1, P2 ve P3 puan türleri, kamu personeli alımlarında adayların karşısına çıkan temel puan türleri arasında yer alıyor.

KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testinin yüzde 70, Genel Kültür testinin ise yüzde 30 ağırlığı bulunuyor. KPSS P2 puanında Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 ağırlığında değerlendiriliyor. P3 puan türünde ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yüzde 50'şer ağırlıkla hesaplanıyor.

Bu puan türlerinin hangi kadrolarda kullanılacağı ise kamu kurumlarının personel alım ilanlarına göre belirleniyor. Adayların tercih veya başvuru aşamasında yalnızca aldıkları puana değil, ilgili ilanda belirtilen puan türüne de dikkat etmesi gerekiyor.

P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri esas alınarak hesaplanıyor. P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 ağırlığa sahip bulunuyor.

P1 puan türü özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile mühendislik fakültesi mezunları tarafından tercih edilen puan türleri arasında yer alıyor. Bazı denetleyici ve uzmanlık gerektiren kamu kurumlarındaki kadrolar açısından P1 puanı önem taşıyor.

KPSS P1 puanıyla başvurulabilen meslekler arasında uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı ve denetçi yardımcısı gibi kadrolar bulunuyor. Bunun yanında bazı kurumların A Grubu kariyer meslek kadrolarında da P1 puan türü kullanılabiliyor.

P1 puanının geçerli olduğu bir kadroya başvurmak isteyen adayların, ilgili kamu kurumunun ilanında belirtilen mezuniyet ve diğer başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor.

P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 ağırlığa sahip bulunuyor. P2 puanı KPSS sonrasında hesaplanan lisans puan türlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmıyor. P2 puan türü kamu kurumlarındaki çeşitli uzmanlık gerektiren pozisyonlarda kullanılabiliyor.

İİBF, hukuk, mühendislik ve benzeri bölümlerden mezun olan adayların başvurabileceği bazı kadrolarda P2 puan türü kullanılabiliyor. Bu kapsamda uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı ve bazı kamu kurumlarının A Grubu kariyer kadroları P2 puanıyla ilişkilendirilen meslekler arasında yer alıyor.

P2 puanıyla bir kamu kadrosuna başvuracak adayların, her alım döneminde yayımlanan ilandaki KPSS puan türü şartını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü, lisans mezunlarının kamu personeli alımlarında en yaygın karşılaştığı puan türleri arasında bulunuyor. P3 puanı Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine göre hesaplanıyor.

P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahip. Bu nedenle lisans mezunlarının kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonlarına yönelik başvurularında P3 puanı önem taşıyor.

KPSS P3 puan türüyle başvurulabilen kadrolar arasında memur, bilgisayar işletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) bulunuyor. Bunun yanında mühendis, mimar, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen ve fizyoterapist gibi lisans mezunlarına yönelik kadrolarda da P3 puanı kullanılabiliyor.

Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, icra memuru ve zabıta memuru kadroları da P3 puan türüyle ilişkilendirilen meslekler arasında yer alıyor. Ayrıca bazı lisans mezunlarına yönelik diğer B Grubu kadrolarında da P3 puanı kullanılabiliyor.

KPSS P1, P2 VE P3 MESLEKLERİN ATAMA PUANI KAÇ?

KPSS'de belirli bir puanı almak, tek başına kamu kadrosuna atanma anlamına gelmiyor. Atama ve yerleştirme sürecinde başvurulan kadronun niteliği, kurum, mezuniyet alanı, kontenjan ve adayların puanları belirleyici oluyor.

Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru şartı olarak çoğu zaman 60 veya 70 KPSS puanı gibi alt sınırlar belirlenebiliyor. Ancak bu puanlar yalnızca ilgili ilana başvurabilmek için belirlenen şartlar olabiliyor. Başvuru için gerekli puanı almak doğrudan atama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Özellikle merkezi yerleştirmelerde ve yoğun talep gören kadrolarda taban puanlar 80-90 puanın üzerine çıkabiliyor. Buna karşılık bazı kurum ve unvanlarda daha düşük puanlarla da yerleşme imkânı oluşabiliyor.

Bu nedenle KPSS P1, P2 ve P3 puan türlerinde tek bir atama puanından söz etmek mümkün olmuyor. Her alım döneminde kadro sayısı ve kontenjan ile birlikte adayların puanları da değişebildiği için oluşan taban puanlar yeniden şekillenebiliyor.

KPSS P1, P2 ve P3 puanıyla başvuru yapılabilecek mesleklerde de aynı durum geçerli. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, memur, VHKİ, mühendis, mimar, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, icra memuru ve zabıta memuru gibi kadrolarda aranan puan şartı ilgili kamu kurumunun ilanına göre belirleniyor.

Dolayısıyla adayların KPSS puanlarını değerlendirirken yalnızca puanlarının kaç olduğuna değil, başvuracakları kadronun hangi KPSS puan türünü istediğine ve ilanda belirtilen diğer şartlara da bakması gerekiyor.

2026-KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve personel alımı süreçlerini takip eden adaylar için P1, P2 ve P3 arasındaki farkların bilinmesi önem taşıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS yerleştirmelerinde de kadro ve pozisyonlara ilişkin süreçler ayrıca ilan ediliyor. Nitekim KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2026'da açıklanmıştı.