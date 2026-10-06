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San Marino, 90+3'te yıkıldı

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San Marino, 90+3'te yıkıldı
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Arnavutluk, 90+3'te attığı golle konuk ettiği San Marino'yu 2-1 mağlup etti.

  • UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Arnavutluk, San Marino'yu 2-1 mağlup etti.
  • Arnavutluk'un gollerini 11. ve 90+2. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti, San Marino'nun golünü 66. dakikada Lorenzo Lazzari attı.
  • Arnavutluk puanını 9'a yükseltirken San Marino dördüncü maçında da puan alamadı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Arnavutluk, sahasında konuk ettiği San Marino'yu uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

ARNAVUTLUK MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Arnavutluk, aradığı golü erken buldu. 11. dakikada sahneye çıkan Kristjan Asllani, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

SAN MARINO SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında pes etmeyen konuk ekip San Marino, 66. dakikada Lorenzo Lazzari'nin kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.

90+3'TE GALİBİYETİ GETİREN GOL

Mücadelenin kalan dakikalarında baskısını artıran Arnavutluk, 90+2. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen günün yıldızı Kristjan Asllani, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Uzatma dakikalarında gelen bu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Arnavutluk, puanını 9'a yükseltti. San Marino ise dördüncü maçında da puanla tanışamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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