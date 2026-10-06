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Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

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Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
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Süper Lig'de geride kalan sezonda küme düşmekten son maçta kurtulan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon oynanan 6 maçta namağlup ilerleyen tek takım oldu. Kasımpaşa, bu hafta karşılaşacağı Galatasaray'a karşı puan ve puanlar alarak bu unvanını korumak istiyor.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu büyük bir krizin eşiğinde tamamlayan ve küme düşmekten son haftada alınan galibiyetle kurtulan Kasımpaşa, bu sezona adeta bambaşka bir kimlikle başladı. 

6 MAÇTA YENİLMEYEN TEK TAKIM

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde lige damga vuran İstanbul temsilcisi, geride kalan 6 haftada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Emre Belözoğlu ile yakaladığı havayı sahaya yansıtan Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Ligin namağlup tek takımı konumunda bulunan lacivert-beyazlılar, hem savunmadaki direnci hem de hücum hattındaki etkili oyunuyla ligin en formda ekiplerinden biri hâline geldi. 

ZORLU SINAV: RAKİP GALATASARAY

Süper Lig’in 7. haftasında ligin devlerinden Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu zorlu mücadeleye büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefleyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, yenilmezlik serisini sürdürmeyi istiyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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