Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

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Rusya'da Z kuşağı arasında yaygınlaşmaya başlayan sıra dışı dövme tasarımları dikkat çekiyor. Gençlerin tercih ettiği yeni tarzda, dövmeler cilt üzerinde küf, kabuk bağlamış yara ve çürümüş deri görüntüsü oluşturacak şekilde hazırlanıyor.

ÇÜRÜMÜŞ DERİ GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR

Geleneksel dövme tasarımlarından oldukça farklı olan uygulamada renkler ve desenler, cildin enfekte olmuş ya da çürümeye başlamış gibi görünmesini sağlayacak biçimde kullanılıyor. İlk bakışta gerçek bir deri hastalığı veya yara izlenimi veren dövmeler, özellikle gerçekçi görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Bazı tasarımlarda küfü andıran yeşil ve koyu tonlar tercih edilirken, bazılarında kabuk bağlamış yara görüntüsü oluşturuluyor. Dövmeyi görenlerin ilk bakışta bunun bir tasarım olduğunu anlamakta zorlanabildiği belirtiliyor.

KİMİ HAYRAN KALIYOR KİMİ BAKMAYA DAYANAMIYOR

Sıra dışı dövmeler konusunda görüşler ise ikiye ayrılmış durumda. Bazı gençler tasarımları estetik ve büyüleyici bulurken, bazıları görüntülerin gerçekçi yapısı nedeniyle bakmakta dahi zorlandığını belirtiyor.

Özellikle alışılmış dövme modellerinden uzaklaşmak isteyen gençlerin tercih ettiği bu tasarımlar, Rusya'daki yeni nesil dövme akımları arasında dikkat çekmeye başladı.