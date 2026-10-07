İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

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Edwina Sponza'nın İbrahim Kutluay'la geçmişte yaşadığı ilişkiye dair verdiği yanıtlar, yıllar önce çok konuşulan boşanma sürecini yeniden hatırlattı. Kutluay'la ilişkisinin sanıldığı gibi 4 değil, 13 yıl sürdüğünü belirten Sponza'nın, "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" sorusuna verdiği tek kelimelik "Evet" cevabı dikkat çekti.

EVLİLİKLERİ OLAYLI BİR SÜRECİN ARDINDAN SONA ERDİ

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya geldi. Şener'in 2016 yılında aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açmasının ardından Edwina Sponza'nın adı da boşanma sürecinde konuşulmaya başlanmıştı.

İBRAHİM KUTLUAY - DEMET ŞENER

Şener, daha sonra Sponza'ya 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava sürecinde dinlenen tanıkların tarafların özel hayatına ilişkin dikkat çeken iddiaları da mahkeme kayıtlarına yansıdı. Sponza'nın tanıkları ise söz konusu ilişki hakkında bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Çekişmeli boşanma davasında Ocak 2018'de karar verilirken süreç istinafa taşındı. Şener ile Kutluay, Mart 2019'da anlaşmalı olarak boşandı. Çocukların velayeti Şener'de kalırken, Şener'in Sponza'ya açtığı manevi tazminat davası ise reddedildi.

YILLAR SONRA ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Aradan geçen yılların ardından Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki buzlar eridi. Eski eşler, çocukları İrem ve Ömer'le birlikte Yunanistan'ın Paros Adası'nda tatil yaptı. Ailenin birlikte görüntülenmesi, Şener ile Kutluay'ın yeniden bir araya gelip gelmediği sorusunu beraberinde getirdi.

Şener ise aralarında yeniden bir birliktelik olmadığını belirterek, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bıraktığını ve çocukları için Kutluay'la daha iyi bir iletişim kurduklarını açıkladı.

"4 DEĞİL, 13 YIL"

Eski eşlerin ailece çıktıkları tatilin konuşulduğu günlerin ardından bu kez Edwina Sponza'nın verdiği yanıtlar dikkat çekti. İbrahim Kutluay'la ilişkisinin 4 yıl sürdüğünü belirten bir yoruma karşılık veren Sponza'nın, "13 yıl, 4 değil. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KUTLUAY - EDWINA SPONZA

"SENİN İÇİN Mİ O GÜZEL KARISINI BIRAKTI?"

Asıl dikkat çeken yanıt ise başka bir kullanıcının sorusuyla geldi. Demet Şener'i kasteden kullanıcı, Sponza'ya "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" diye sordu. Sponza'nın bu soruya verdiği yanıt ise yalnızca "Evet" oldu.

Sponza'ya atfedilen bu iki yanıt, yıllar önce magazin dünyasında uzun süre konuşulan Kutluay-Şener boşanmasını ve o dönemde yaşanan tartışmaları yeniden hatırlattı.