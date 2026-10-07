2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarını açıkladı.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

6 Eylül'de uygulanan 2026- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de gerçekleştirilen Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

1 MİLYON 708 BİN 329 ADAY BAŞVURDU

2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Sınav, Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da bulunan 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'nda 120 soru yöneltilirken, soruların yanıtlanması için 130 dakika süre verildi.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 3 OTURUMDA YAPILDI

Kpss Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular yöneltildi.

13 Eylül'de gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında sınav yapıldı.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS PUANLARI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

2026- Kpss Lisans sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, KPSS puanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında ve tercih süreçlerinde, başvuracakları kadrolar için belirlenen şartlar doğrultusunda kullanabilecek.