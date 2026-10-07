Haberler

Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşıyla ilgili konuşmasında Los Angeles ve San Diego için “Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler, bırakın San Diego’yu yok etsinler. Bu, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel” ifadelerini kullanması büyük tepki çekti. Trump’ın sözleri özellikle California’da infiale yol açarken, Beyaz Saray açıklamaların İran’ın ABD kentlerine yönelik nükleer tehdidini anlatmak amacıyla kullanıldığını savundu.

Abd Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşın maliyetini değerlendirirken Los Angeles ve San Diego’ya ilişkin kullandığı ifadeler ülkede tartışma yarattı. Trump’ın “Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. San Diego’yu yok etsinler” sözleri tepki çekerken, Beyaz Saray ifadelerin bağlamından koparıldığını savundu. 

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, Nebraska’da düzenlenen mitingde İran savaşı nedeniyle yükselen fiyatların ABD’nin güvenliğini sağlama karşılığında ödenmesi gereken bir bedel olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında İran’ın ABD kentlerinden birini hedef alabileceği ihtimaline değinen Trump, Los Angeles ve San Diego’yu örnek gösterdi. 

ABD Başkanı, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.

CALIFORNIA VALİSİNDEN SERT TEPKİ

Trump’ın sözleri iki kentin yer aldığı California’da büyük tepkiyle karşılandı. Vali Gavin Newsom, ABD Başkanı’nı sert sözlerle eleştirerek Los Angeles ve San Diego’nun hedef alınabileceğini söylemesini “tehlikeli” olarak nitelendirdi. Newsom, " Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.

California Valisi Gavin Newsom

Los Angeles ve San Diego belediye başkanları da açıklamalara tepki gösterdi. 

BEYAZ SARAY: SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILDI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın Amerikan kentlerine yönelik bir saldırı çağrısı yapmadığını belirtti. Cheung, Trump’ın nükleer silaha sahip bir İran’ın ABD kentlerini tehdit edebileceğine dikkat çektiğini savunarak, açıklamaların “gerçeklikle bağdaşmayan” bir tepkiyle çarpıtıldığını ifade etti. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 228 sitede yayınlandı.
Kuzey Kore'den tampon bölgede mayın temizleyen Güney Kore'ye 'yeni savaş tehlikesi' mesajı

Kuzey Kore'den 'yeni savaş tehlikesi' mesajı
Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem

Ünlü oyuncudan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı

Hayranı olduğu ünlü isim için bunu da yaptı! Yorumu size bırakıyoruz
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu

Dünyanın beklediği açıklamayı sonunda yaptı
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Tası tarağı toplayıp gitmişti, akıbeti belli oldu

Maslak'ta korkutan kaza! Takla atan araçtan yürüyerek çıktı

Verilmiş sadakası varmış! Otomobili dubalara çarpıp takla attı
Biri polis 3 kişiyi vuran alkollü sürücü tutuklandı

1'i polis çok sayıda kişiyi yaraladı! 17 yaşındaki genç tutuklandı
Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Kışın eli kulağında! Ekim ayında yollar beyaz örtüyle kaplandı
İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı
Film değil gerçek! Öğrencilerle polis sokakta karşı karşıya geldi

Avrupa ülkesi kaosa sürükleniyor! Bu görüntüler bir filmden değil