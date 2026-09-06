KPSS PUAN HESAPLAMA 2026: KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, kat sayısı kaç, kaç net kaç puan getirir? KPSS'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

Kpss puanının nasıl hesaplandığı, sınava giren adayların sonuçlarını değerlendirirken en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle doğru ve yanlış cevapların ham puana etkisi, testlerin kendi içindeki değerlendirme süreci ve standart puanların KPSS puanına nasıl dönüştürüldüğü, puan hesaplama sisteminin temelini oluşturuyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA 2026

2026 KPSS Lisans kapsamında puan hesaplama sürecinde her test kendi içinde değerlendiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Lisans kılavuzu ve başvuru bilgileri, sınavın uygulanmasına ilişkin resmi kaynağı oluşturuyor.

Bu sistemde ilk aşama, adayın her testteki doğru ve yanlış cevaplarının değerlendirilmesiyle başlıyor. Bir testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve böylece adayın o testteki ham puanı, diğer ifadeyle neti, belirleniyor.

Örneğin bir adayın bir testteki doğru sayısı D, yanlış sayısı ise Y ise ham puan şu şekilde ifade edilebilir:

Ham puan (net) = D - Y / 4

Ancak KPSS puanı yalnızca bu işlem sonucunda ortaya çıkan netlerin doğrudan toplanmasıyla belirlenmiyor. Testlerden elde edilen ham puanlar üzerinden ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor. Ardından bu standart puanlardan ağırlıklı standart puanlar oluşturuluyor ve adayların KPSS puanları hesaplanıyor.

Burada önemli bir nokta da bulunuyor: Bir testte en az 1 ham puanı (neti) bulunmayan aday, o test için yapılacak hesaplamalara dahil edilmiyor ve bu aday için söz konusu teste ilişkin standart puan hesaplanmıyor.

Dolayısıyla KPSS'de yalnızca “kaç doğru yaptım?” sorusuna bakarak kesin puan söylemek mümkün değildir. Puan hesaplama sürecinin sonraki aşamalarında ilgili testin ortalaması, standart sapması ve standart puanların ağırlıkları da devreye giriyor.

KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS lisans puanının hesaplanmasında temel süreç, testlerden elde edilen ham puanların standart puanlara dönüştürülmesiyle başlıyor.

Her test ayrı ayrı değerlendiriliyor. Öncelikle adayın doğru cevaplarından yanlış cevaplarının dörtte biri çıkarılarak ham puanı bulunuyor. Daha sonra adayların ilgili testlerde elde ettikleri ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.

Bu aşamada testlerin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Yani bir testteki doğru ve yanlışların değerlendirilmesi, diğer testteki cevaplardan ayrı şekilde gerçekleştiriliyor.

Bir test için hesaplama yapılabilmesi bakımından adayın o testte en az 1 ham puanının bulunması gerekiyor. Bu koşulu karşılamayan adayın ilgili test için standart puanı hesaplanmıyor.

Sonraki aşamada testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak Ağırlıklı Standart Puan (ASP) hesaplanıyor. Ancak bir adayın belirli bir ASP'sinin hesaplanabilmesi için o ASP'nin oluşturulmasında kullanılan standart puanların tamamının bulunması gerekiyor.

Bu sürecin ardından adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanıyor. Böylece her KPSS puan türü bakımından 100 üzerinden bir puan dağılımı elde ediliyor.

Başka bir ifadeyle KPSS puanı, yalnızca ham netlerin doğrudan belirlediği sabit bir puan değildir. Ham puandan standart puana, standart puandan ağırlıklı standart puana ve son olarak KPSS puanına uzanan aşamalı bir hesaplama söz konusudur.

2026 yılına ilişkin resmi sınav ve başvuru bilgileri ÖSYM'nin KPSS sayfasında yayımlanıyor.

KPSS LİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

KPSS lisans sınavında belirli bir net sayısının her aday için aynı puanı getirdiği şeklinde sabit bir hesaplama yapmak mümkün değildir. Bunun temel nedeni, KPSS puanlarının yalnızca adayın yaptığı net üzerinden doğrudan hesaplanmamasıdır.

Bir testte doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Ancak ham puan daha sonra ilgili testin ortalama ve standart sapması kullanılarak standart puana dönüştürülür.

Bu nedenle aynı sayıda net yapan iki adayın, hesaplama sürecinin diğer aşamalarındaki değerler nedeniyle doğrudan yalnızca “net × sabit puan” şeklinde değerlendirilebilecek bir KPSS puanı bulunmaz.

Örneğin adayların bir testteki ham puanları aynı olsa bile, KPSS puanının hesaplanmasında kullanılan standart puan ve ağırlıklı standart puan aşamaları ayrıca dikkate alınır. Bu nedenle “X net kesin olarak Y puan getirir” biçimindeki tek bir rakam, ÖSYM'nin açıkladığı hesaplama sisteminin tamamını karşılamaz.

Ayrıca bir testte en az 1 ham puanı bulunmayan adaylar, o test için hesaplamaya alınmadığından ilgili testin standart puanına da sahip olmaz.

Bu nedenle KPSS lisans puanı değerlendirilirken yalnızca toplam nete odaklanmak yerine, ÖSYM'nin belirlediği test bazlı hesaplama sisteminin tamamının dikkate alınması gerekir.

KPSS'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Evet. Verilen hesaplama sistemine göre KPSS'de yanlış cevaplar ham puanın hesaplanmasında doğru cevap sayısını etkiliyor.

Her testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor. Böylece testin ham puanı elde ediliyor.

Örneğin yalnızca hesaplama yöntemini göstermek amacıyla bir adayın bir testte:

40 doğru,

8 yanlış

yaptığını düşünelim.

Bu durumda ham puan:

40 - (8 ÷ 4) = 38

Buradaki işlem, yalnızca ham puanın nasıl elde edildiğini gösterir. Adayın nihai KPSS puanı ise 38 değerinin doğrudan 100 üzerinden puana dönüştürülmesiyle oluşmaz. Ham puanların ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak standart puanlar hesaplanır; daha sonra standart puanlardan ağırlıklı standart puanlar oluşturulur ve KPSS puanı hesaplanır.

Dolayısıyla “4 yanlış 1 doğruyu götürüyor” ifadesi, KPSS'deki ham puan hesaplama aşamasını açıklayan temel kuraldır. Nihai KPSS puanının hesaplanması ise bundan daha kapsamlı bir süreçtir.

Bir diğer önemli husus, her testin kendi içinde değerlendirilmesidir. Testlerin ham puanları ayrı ayrı hesaplanır ve ilgili testlere ait ortalama ile standart sapma değerleri üzerinden standart puanlar oluşturulur.

Son aşamada adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanır ve her puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilir.

KPSS puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanım alanları bakımından da önem taşır. A Grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları adayları KPSS puanlarına göre giriş sınavlarına çağırabilir. Giriş sınavı yapmayacak kamu kurum ve kuruluşları ise atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanabilir.

Özetle: 2026 KPSS'de hesaplama; doğru ve yanlış cevaplardan ham puanın bulunması, ham puanların ortalama ve standart sapma kullanılarak standart puanlara dönüştürülmesi, standart puanlardan ASP'lerin hesaplanması ve ASP'ler üzerinden KPSS puanlarının oluşturulması şeklinde ilerler. Bu nedenle yalnızca net sayısından hareketle kesin KPSS puanı belirlemek mümkün değildir.