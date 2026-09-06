Haberler

Japonya'da Pastane Yangını: 3 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Gifu eyaletinde bir pastanede çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'nın Gifu eyaletinde bir pastanede çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansının yerel polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, eyaletin Motosu şehrinin Sokei bölgesindeki "Sunrise" isimli iki katlı pastanede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık üç saatte söndürülen yangında, çelik çerçeveli ve toplam 300 metrekare alana sahip pastane kullanılamaz hale geldi.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında tesiste 11 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Gifu Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada olayla ilgili cinayet ve kundaklama soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bekçi, cami inşaatında ölü bulundu

Babasından haber alamayınca inşaata gitti, acı manzarayla karşılaştı
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! 'Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi'

"Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

Genç kadından skandal hareket! Polis yakalamak için peşine düştü
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı

Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar