KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ (ais.osym.gov.tr) 2026 KPSS önlisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Kpss Ön Lisans sınavına hazırlanan adayların gözü, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 4 Ekim 2026'da yapılacak sınav öncesinde adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, Kpss önlisans giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ (ais.osym.gov.tr)

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri bulunuyor. Adayların hangi sınav merkezinde, binada ve salonda sınava gireceği, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgesiyle kesinleşecek. ÖSYM’nin 2026 KPSS Ön Lisans için yayımladığı takvimde sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldığında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sınava girecekleri yer bilgilerini belge üzerinden kontrol etmeleri gerekecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans’a girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı.

ÖSYM 2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı, sınava hazırlanan adayların takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2026 KPSS Ön Lisans kılavuzunda sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacağı belirtiliyor.

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. ÖSYM’nin resmi sınav takviminde sınav saati 10.15 olarak açıklanırken, sonuç tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

Adaylar, sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM AİS üzerinden sınava girecekleri yer bilgilerine ulaşabilecek. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri bu belge üzerinden görülebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

Sınav salonlarına giriş işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak. Bu nedenle adayların sınav günü giriş işlemleriyle ilgili belirtilen saatlere dikkat etmesi gerekiyor.

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ise ÖSYM’nin sınav takviminde 30 Ekim 2026 olarak belirtiliyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Belgede adayın sınava gireceği sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Adaylar belgeyi sistem üzerinden görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek.

ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini AİS üzerinden yayımlıyor. Nitekim 2026-KPSS Lisans sınavında da adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeler AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açılmıştı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sınav takviminde yer alan bilgiye göre 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin ilgili sistemleri üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.