KPSS önlisans 65 puanla memur olunur mu? KPSS Ön Lisans kaç puanla memur olunur?

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2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla kamu kurumlarına yerleşme ihtimallerini araştırmaya başladı. Özellikle 65 puan alan adaylar, merkezi atama ve kurumların personel alımlarında memur olma şanslarını merak ediyor. KPSS Ön Lisans'ta memur olmak için gereken puan; tercih edilen kadroya, kontenjan sayısına, mezun olunan bölüme ve diğer adayların puanlarına göre değişiyor. Peki, KPSS Ön Lisans 65 puanla memur olunur mu, atama için kaç puan almak gerekiyor?

KPSS ÖNLİSANS 65 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS Ön Lisans'tan 65 puan alan adayların memur olma ihtimali bulunuyor ancak bu puanla atanmak kesin değil. Merkezi yerleştirmelerde bütün kadrolar için geçerli sabit bir taban puan uygulanmıyor. Yerleştirme, adayların KPSSP93 puanları ve tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılıyor.

Geçmiş merkezi yerleştirmelerde bazı ön lisans kadrolarının taban puanlarının 65 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Örneğin KPSS-2025/2 yerleştirmesinde ön lisans düzeyinde en düşük puan 65,24885 oldu. Bu örnek, 65 puan civarında yerleşmenin mümkün olabildiğini ancak kadro ve dönem koşullarının belirleyici olduğunu gösteriyor.

KPSS ÖNLİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

KPSS Ön Lisans puanıyla memur olmak için tüm kamu kurumlarında geçerli tek bir puan sınırı bulunmuyor. Merkezi atamalarda yerleşme puanları; açılan kontenjanlara, kadronun aradığı mezuniyet şartlarına ve tercih yapan adayların puanlarına göre oluşuyor.

ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sonuçları da kadrolar arasında önemli puan farklılıkları bulunduğunu gösteriyor. KPSS-2026/1 döneminde ön lisans mezunları için 828 kontenjanın tamamı doldu. Bu dönemde bazı kadrolarda daha düşük, bazı kadrolarda ise oldukça yüksek puanlarla yerleştirme yapıldı.

KPSS 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE ATANILIR?

Adayların hangi kadrolara yerleşebileceği yalnızca puanlarına bağlı değil. Mezun olunan ön lisans programı, nitelik kodları ve kadronun özel koşulları da tercih yapılabilecek pozisyonları belirliyor.

65 puan: Geçmiş yerleştirmelerde düşük taban puanla kapatan kadrolar takip edilebilir. Ancak seçenekler sınırlı olabilir.

70 puan: Düşük puanla kapatan bazı kadrolar ve kurumların asgari puan şartını karşılayan personel alımları değerlendirilebilir.

75 puan: Mezuniyet şartına uygun daha fazla ilan ve kadro takip edilebilir. Ancak merkezi atamada yerleşme garantisi bulunmaz.

80 puan: Merkezi yerleştirmelerde daha geniş bir tercih imkânı oluşabilir. Rekabet ve kontenjan sayısı yine belirleyicidir.

85 ve üzeri puan: Adaylar puan üstünlüğüne dayalı yerleştirmelerde daha avantajlı bir konumda olabilir ancak atanma kesin değildir.

Bu puan aralıkları kesin atama sınırlarını değil, adayların tercih sürecinde değerlendirebileceği genel durumu ifade ediyor.

KPSS ÖNLİSANS 3001 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS Ön Lisans tercihlerinde adayların karşısına çıkan önemli nitelik kodlarından biri 3001'dir. Bu kod, herhangi bir ön lisans programından mezun olma şartını ifade ediyor.

3001 nitelik koduyla açılan kadrolar, belirli bir bölüm mezuniyeti şartı aranmadan ön lisans mezunlarının tercihine sunulabiliyor. Ancak bu kadrolara başvurabilen aday sayısının geniş olması rekabeti artırabiliyor. Dolayısıyla 3001 kodlu kadrolarda oluşacak taban puanlar, kontenjan ve tercih yoğunluğuna göre değişiyor.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda yapılıyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yaparak mezuniyet durumlarına ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih edebiliyor.

Tercih döneminde adayların şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

Mezun olunan bölümün kadronun aradığı öğrenim şartını karşılaması,

İlgili nitelik kodlarının dikkatle incelenmesi,

Varsa sertifika, ehliyet ve diğer özel şartların sağlanması,

Tercih listesinin yalnızca atanma koşullarının karşılandığı kadrolardan oluşturulması.

Merkezi yerleştirme ve kurumların kendi personel alımları birbirinden farklı süreçlerdir. Bazı kurumlar ilanlarında 50, 60, 65 veya 70 gibi asgari KPSS puanları belirleyebilir. Bu nedenle 65 puan alan adayların yalnızca ÖSYM merkezi atamalarını değil, kurumların sözleşmeli personel ve memur alım ilanlarını da takip etmesi gerekiyor.