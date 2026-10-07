KPSS lisans sonuçları hatalı mı? 2026 KPPS lisans puanları yanlış mı hesaplandı?

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2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026'da açıklanmasının ardından bazı adaylar sosyal medyada sonuçlarına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. "Netlerim eksik geldi", "KPSS sonuçları hatalı mı hesaplandı?" ve "Beklediğim puanın altında kaldım" şeklindeki paylaşımlar gündeme geldi. Peki, KPSS lisans sonuçları hatalı mı? KPPS lisans puanları yanlış mı hesaplandı? Detaylar...

KPSS LİSANS SONUÇLARI HATALI MI?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar, sosyal medya üzerinden sonuçlarının beklediklerinden farklı olduğunu ileri sürdü. Bazı paylaşımlarda netlerin eksik hesaplandığı, bazı adaylarda ise puanların beklenen seviyenin altında kaldığı iddia edildi.

Ancak bu paylaşımlar, şu aşamada adayların kendi değerlendirmelerinden oluşuyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Lisans sonuçlarının genel olarak hatalı hesaplandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM'nin sonuç duyurusunda sınav oturumlarına ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Sınav oturumlarına yönelik madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri yapılırken, adaylardan gelen bilimsel itirazların da değerlendirildiği açıklandı.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan "KPSS sonuçları hatalı hesaplandı" yönündeki paylaşımların, ÖSYM tarafından doğrulanmış bir bilgi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

ADAYLARIN SONUÇLARLA İLGİLİ İDDİALARI

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı adaylar kendi sınav performansları ile sonuç ekranlarında gördükleri puan ve netler arasında farklılık bulunduğunu öne sürdü.

Ancak bir adayın sınav sonrasındaki beklentisi ile açıklanan sonuç arasındaki fark, tek başına sınav sonuçlarının hatalı hesaplandığını göstermiyor. Bu yöndeki değerlendirmelerin resmi bir açıklama ile desteklenmesi gerekiyor.

7 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlarda genel bir hesaplama hatası bulunduğuna ilişkin resmi bir duyuru yer almıyor. ÖSYM'nin sonuç sistemi de 2026 KPSS Lisans sonuçlarının erişime açıldığını doğruluyor.

KPPS LİSANS PUANLARI YANLIŞ MI HESAPLANDI?

KPSS Lisans puanlarının yanlış hesaplandığı yönündeki iddialar da sonuçların açıklanmasının ardından gündeme geldi. Ancak bu konuda da ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının yanlış hesaplandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Sosyal medya kullanıcılarının kendi sonuçları üzerinden dile getirdiği "puanım yanlış hesaplandı" şeklindeki ifadelerin şu aşamada iddia niteliğinde olduğu belirtilmeli. Bu iddiaların ÖSYM tarafından doğrulandığı yönünde bir açıklama bulunmuyor.

KPSS LİSANS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

2026 KPSS Lisans sınavında ÖSYM'nin açıkladığı resmi değerlendirmeye göre bir soru iptal edildi.

İptal edilen soru, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda uygulanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 15. soru oldu. ÖSYM, sınav oturumlarına ilişkin madde analizlerinin incelendiğini, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini bildirdi.

Ancak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu açısından durum farklı. Bu oturumda iddia edildiği şekilde herhangi bir soru iptali ya da cevap anahtarı değişikliği yapıldığına ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan ve GY-GK oturumunda soru iptal edildiği veya cevap anahtarının değiştirildiği yönündeki paylaşımların iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

İPTAL EDİLEN SORUNUN PUANLAMAYA ETKİSİ

ÖSYM'nin resmi değerlendirmesi kapsamında bir soru iptal edildi. İptal edilen soru, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu'nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 15. soru oldu. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu soru değerlendirme dışında bırakıldı ve değerlendirme işlemi buna göre gerçekleştirildi.

Buradaki önemli ayrım, bu resmi soru iptalinin bütün KPSS oturumlarında soru iptali yapıldığı anlamına gelmemesi.

Özellikle Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen soru iptali veya cevap anahtarı değişikliği iddiaları konusunda ÖSYM'nin böyle bir açıklaması bulunmuyor.

SONUÇLAR 7 EKİM 2026'DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nde 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyor.