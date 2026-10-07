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Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

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Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı Haber Videosunu İzle
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
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AK Parti'ye katılması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan rozet töreni öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesaplarından takibe aldı.

Ak Parti'ye katılacağı yönündeki gelişmelerle siyaset gündeminin odağına yerleşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan beklenen resmi katılım öncesi yeni bir adım geldi. Tugay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya platformları üzerinden takip etmeye başladı.

ROZET TÖRENİ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAKİBE BAŞLADI

Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden ve bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takılması beklenen Cemil Tugay'ın bu hamlesi, geçiş sürecinin dijital alandaki ilk yansıması olarak değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra yaşanacak siyasi değişimin arifesinde gelen bu sosyal medya adımı, tarihi katılım töreni öncesi siyasi kulislerin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com
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