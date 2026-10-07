Haberler

Farah Zeynep Abdullah "Soy" filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı "Soy" filminin galasında alışılmış kırmızı halı görünümlerinin dışına çıktı. Ünlü oyuncu, galaya arkasında "SOY – The Crew" yazan tişörtle katılarak gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

  • Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı "Soy" filminin galasına filmin adının ve "The Crew" ifadesinin yazılı olduğu tişörtle katıldı.
  • Abdullah, gala alanında kameralara sırtını dönerek tişörtünün arkasındaki "SOY" ve "The Crew" yazısını gösterdi.
  • Abdullah, gala gecesinde Barış Arduç, Tuğba Büyüküstün ve Özge Özacar ile çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı "Soy" filminin galasında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, gösterişli bir gala kombini yerine filmin adının ve "The Crew" ifadesinin yer aldığı tişörtle kameraların karşısına çıktı.

GALAYA FİLMİN TİŞÖRTÜYLE GELDİ

"Soy" filminin galası oyuncu kadrosunu ve davetlileri bir araya getirdi. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.

Abdullah, gala gecelerinde görmeye alışık olunan iddialı elbiseler yerine oldukça sade bir kombin tercih etti. Ünlü oyuncunun tişörtünün arkasında büyük harflerle "SOY", hemen altında ise "The Crew" yazısı yer aldı.

KAMERALARA SIRTINI DÖNÜP TİŞÖRTÜNÜ GÖSTERDİ

Gala alanında objektiflerin karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah, kameralara sırtını dönerek tişörtünün arkasındaki yazıyı da gösterdi. Oyuncunun kendi filminin galasına filmin ekip tişörtünü andıran bir parçayla gelmesi gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

SADE VE TARZ

Abdullah, kıyafetini etek pantolon ve topladığı saçlarıyla tamamladı. Ünlü oyuncunun klasik kırmızı halı görünümünden uzak, rahat ve sade tercihi galada öne çıktı.

ÜNLÜ İSİMLER GALADA BULUŞTU

Farah Zeynep Abdullah'ı gala gecesinde çok sayıda ünlü isim de yalnız bırakmadı. Oyuncu, gece boyunca arkadaşları ve davetlilerle objektif karşısına geçerken, birlikte çekilen kareleri Instagram hesabından da paylaştı. Gala gecesinden renkli görüntüler veren Abdullah'ın paylaşımları arasında oyuncu arkadaşları Barış Arduç, Tuğba Büyüküstün, Özge Özacar ile verdiği pozlar da yer aldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
65 kişinin öldüğü Sueda Kent Sitesi davasında yeni gelişme! Eski belediye başkan yardımcısı hakkında suç duyurusu

65 kişiye mezar olan site için yeni karar! Sanık sayısı artabilir
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Cengiz Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

Sudan ucuz palamut sattılar! Fiyatı gören kasayla alıyor