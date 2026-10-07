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Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

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Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti Haber Videosunu İzle
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti
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Gelin almaya giden damat ve arkadaşları, adresi karıştırınca yanlış evin önüne gitti. Gerçeği fark eden grubun şaşkınlığı kısa sürede kahkahaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı.

Düğün için gelini almaya giden damat ve arkadaşlarının adresi karıştırarak yanlış eve gitmesi eğlenceli anlara sahne oldu. Büyük bir heyecanla evin önüne gelen grup, kısa süre sonra yanlış adreste olduklarını fark edince şaşkınlık yaşadı.

GELİNİ ALMAYA GİDERKEN ADRESİ KARIŞTIRDILAR

Düğün hazırlıkları kapsamında gelini almak için yola çıkan damat ve beraberindeki arkadaşları, gelinin bulunduğu ev yerine başka bir evin önüne geldi. Yanlış adreste olduklarından habersiz şekilde hareket eden grubun gerçeği fark ettiği anlar kameraya yansıdı.

GERÇEĞİ ANLAYINCA KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Bir süre sonra yanlış eve geldiklerini anlayan damat ve arkadaşları, yaşadıkları şaşkınlığın ardından kahkahaya boğuldu. Düğün telaşı sırasında yaşanan adres karışıklığı, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Yaşanan komik anların görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Vay armut vay! Gelini de karıştırmaz umarım gerdek gecesinde.

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