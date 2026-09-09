KPSS iptal olacak mı, 2026 KPSS iptal olur mu, KPSS iptal oldu mu?

KPSS’nin iptal edilip edilmeyeceği, sınava giren binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından “2026 KPSS iptal olacak, KPSS iptal olur mu?” sorularına yanıt aranırken, sınavın geçerliliğine ilişkin nihai kararın ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Adayların bu süreçte yalnızca ÖSYM’nin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

2026 KPSS İPTAL Mİ OLACAK? KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Bazı sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen uygulama sorunları nedeniyle adaylar, “KPSS iptal mi oldu?”, “2026 KPSS iptal olacak mı?” ve “KPSS sınavı yeniden yapılacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İptal iddiaları sosyal medyada da gündem olurken, gözler sınavın geçerliliği konusunda ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

2026 KPSS LİSANS İPTAL Mİ OLDU?

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre sınav gerçekleştirildi ve ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı da adayların erişimine açıldı.

Sosyal medyada sınavın iptal edileceğine yönelik çeşitli paylaşımlar yapılırken, bu iddiaların şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor. KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği konusunda nihai durum, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

KPSS'nin ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar sosyal medyada gündeme taşındı. Özellikle sınav binalarına giriş ve sınavın uygulanma sürecine ilişkin paylaşımlar, “KPSS iptal olacak mı?” sorusunun daha fazla araştırılmasına neden oldu.

ÖSYM kılavuzunda sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Bazı sınav merkezlerinde ise belirlenen saatlerin ardından adayların sınav binalarına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından adaylar, sınavın tamamının iptal edilip edilmeyeceğini veya yalnızca belirli merkezlerle ilgili bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

KPSS SINAVI YENİDEN YAPILACAK MI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yeniden yapılacağına ilişkin şu an için resmi bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla sınava giren adayların, sosyal medya paylaşımları yerine ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Sınavın iptali veya yeniden uygulanması yönünde resmi bir karar alınması halinde, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamada sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntıların da paylaşılması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuç tarihi de adayların gündemindeki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN KPSS İPTALİ AÇIKLAMASI GELECEK Mİ?

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Bu nedenle “2026 KPSS iptal mi oldu?” sorusunun yanıtı şu aşamada hayır, sınavın iptal edildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı şeklinde.

Adayların sınavın geçerliliği, olası iptal kararı veya yeniden sınav yapılıp yapılmayacağı konusunda ÖSYM'nin resmi kanallarından gelecek açıklamaları takip etmesi gerekiyor.