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Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray'ın rakipleri Barcelona ve Feyenoord karşı karşıya geldi. Barcelona, sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1 yendi.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona, Feyenoord'u Camp Nou'da 5-1 mağlup etti.
  • Barcelona'nın gollerini Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus attı; Feyenoord'un tek golü Sem Steijn'den geldi.
  • Bu sonuçla Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken, Feyenoord ilk maçında mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray’ın da devler ligindeki rakipleri arasında yer alan Barcelona ile Feyenoord, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Katalan devi, taraftarı önünde sergilediği baskılı ve etkili futbolla sahadan 5-1’lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

GOL PERDESİNİ RAPHINHA AÇTI

Mücadeleye son derece hızlı başlayan Barcelona, aradığı golü henüz 3. dakikada buldu. Raphinha'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Baskısını sürdüren Katalan ekibinde 22. dakikada sahneye çıkan Karim Adeyemi, farkı ikiye çıkartan golü ağlara gönderdi. İkinci devreye de oldukça etkili başlayan Barcelona, rakibinin geri dönüş umutlarını çabuk tüketti. 57. dakikada Raphinha bir gol daha attı ve takımı rahat bir nefes aldı. Oyunun son bölümünde vites artıran Katalan devinde 78. dakikada Lamine Yamal ağları havalandırarak skoru 4-0 yaptı. Feyenoord, 82. dakikada Sem Steijn ile farkı 3'e indirdi. Maçta son sözü Gabriel Jesus söyledi. Golcü oyuncu, 85. dakikada skoru 5-1'e getirdi. 

BARCELONA 3 PUAN İLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Hollanda temsilcisi Feyenoord ise ilk maçında sürprize imza atamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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