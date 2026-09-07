KPSS Çandarlı Çandarlı Kara Halil Paşa sorusu iptal olacak mı, KPSS Türkçe, Tarih ve Coğrafya'da iptal edilen soru var mı?

KPSS’de Çandarlı Kara Halil Paşa sorusuyla ilgili tartışmaların gündeme gelmesinin ardından “KPSS’de soru iptal olacak mı?” ve “Türkçe, Tarih ve Coğrafya’da iptal edilen soru var mı?” sorularına yanıt aranıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına doğrudan etki edebilecek olası soru iptallerine ilişkin gelişmeleri araştırırken gözler ÖSYM’nin yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

KPSS ÇANDARLI KARA HALİL PAŞA SORUSU İPTAL OLACAK MI?

2026 KPSS Lisans sınavının ardından adayların gündeminde yer alan tarih sorularından biri tartışma konusu oldu. Sınavda yer alan Çandarlı Kara Halil Paşa seçeneğinin tarihsel açıdan doğru olup olmadığı konusunda sosyal medyada çeşitli değerlendirmeler yapılırken, gözler Ösym'nin vereceği karara çevrildi.

Adaylar bir yandan sınav sonuçlarını beklerken diğer yandan “KPSS Çandarlı Kara Halil Paşa sorusu iptal olacak mı?”, “KPSS Türkçe, Tarih ve Coğrafya’da iptal edilen soru var mı?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle tarih sorusuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Ösym'nin konuya ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

KPSS ÇANDARLI KARA HALİL PAŞA SORUSU NEDEN TARTIŞILIYOR?

Sosyal medyada paylaşılan soru görseline göre adaylara, XV. yüzyılda Rumeli Beylerbeyi Vezir Şehabeddin Şahin ile Nişancı İbrahim ve Zağanos paşaların, II. Mehmet'in iktidara hâkim olması için hangi devlet adamına karşı mücadele ettiği soruldu.

Soru seçenekleri arasında “Çandarlı Kara Halil Paşa” ifadesinin bulunması ise adayların dikkatini çekti. Paylaşılan cevap anahtarında doğru seçeneğin D olarak gösterildiği iddia edilirken, sorunun hazırlanış biçimi sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA İLE ÇANDARLI HALİL PAŞA AYNI KİŞİ Mİ?

Tartışmanın temelinde, Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile Fatih Sultan Mehmet döneminde görev yapan Çandarlı Halil Paşa'nın birbirinden farklı kişiler olması bulunuyor.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde öne çıkan devlet adamları arasında yer alırken, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Çandarlı Halil Paşa farklı bir tarihî kişilik olarak biliniyor. Her iki isim de Çandarlı ailesine mensup olsa da aynı kişi değiller.

Bu nedenle sınav sorusundaki “Çandarlı Kara Halil Paşa” ifadesi, adaylar arasında tarihsel açıdan tartışmaya neden oldu.

FATİH DÖNEMİNDEKİ ÇANDARLI HALİL PAŞA KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet döneminde devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Çandarlı Halil Paşa, özellikle İstanbul'un fethi sürecindeki rolüyle Osmanlı tarihinin bilinen isimleri arasında bulunuyor.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ise daha erken bir dönemde, I. Murad zamanında görev yapan bir devlet adamıydı. Bu iki tarihî şahsiyetin farklı dönemlerde yaşamış olması, KPSS sorusuyla ilgili itirazların temel noktalarından birini oluşturuyor.

KPSS ÇANDARLI KARA HALİL PAŞA SORUSU İPTAL EDİLECEK Mİ?

Sınavın ardından ortaya çıkan itirazlar nedeniyle adayların gözü Ösym'nin değerlendirmesine çevrildi. Ancak bir sorunun hatalı kabul edilip edilmeyeceği ve iptal edilip edilmeyeceği konusunda nihai karar ÖSYM tarafından veriliyor.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan paylaşımlar veya adayların itirazları tek başına sorunun iptal edildiği anlamına gelmiyor. ÖSYM'nin inceleme sonucunda vereceği karar, sorunun geçerliliği açısından belirleyici olacak.

KPSS TÜRKÇE, TARİH VE COĞRAFYA'DA İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Adayların merak ettiği bir diğer konu ise KPSS Türkçe, Tarih ve Coğrafya testlerinde başka soru iptali yapılıp yapılmadığı. Sınav sonrasında çeşitli sorularla ilgili sosyal medya platformlarında yorum ve itirazlar gündeme gelse de bunların resmî soru iptali anlamına gelmediği belirtilmeli.

Şu aşamada Türkçe, Tarih ve Coğrafya testlerinde iptal edilen sorular olduğuna ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların sosyal medyada dolaşan iddialar yerine ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

GÖZLER ÖSYM'NİN AÇIKLAMASINDA

Çandarlı Kara Halil Paşa sorusuyla ilgili tartışmaların ardından adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. Sorunun tarihsel açıdan incelenip incelenmeyeceği ve değerlendirme sonucunda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

Şu an için Çandarlı Kara Halil Paşa sorusunun iptal edildiğine ya da cevap anahtarının değiştirildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Diğer testlerdeki sorular için de henüz bir iptal açıklaması yapılmadı.