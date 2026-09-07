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Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbide, sezon başında eleştilerin hedefinde olan Ederson, Oğuz Aydın ve Kante performanslarıyla öne çıkarken; Vedat Muriqi etkisiz kaldı, Lukaku ise hayal kırıklığı yarattı.

  • Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbide sezon başında gönderilmesi istenen Oğuz Aydın, Ederson ve N'Golo Kante sahanın en iyileri arasında yer aldı.
  • Ederson kalesinde 5 net kurtarış yapıp 3'ünü ceza sahası içinden çıkararak skorun büyümesini engelledi.
  • Vedat Muriqi 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybederken 0.02 xG üretti; Lukaku ise 14 topla buluşup 0.06 xG üreterek derbinin en etkisiz isimlerinden oldu.

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbi karşılaşması sonrası sarı-lacivertli kulüpte çarpıcı bir istatistik tablosu ortaya çıktı. Maçın ardından taraftarlar ve camia tarafından sezon başından bu yana en çok eleştirilen ya da gönderilmesi istenen isimlerin, istatistiklere göre performans anlamında sahanın en öne çıkan isimleri olması dikkat çekti.

ELEŞTİRİLEN İSİMLER ÖN PLANA ÇIKTI

Sezon başında yetersiz performansı nedeniyle takımdan gönderilmesi istenen Oğuz Aydın, tepkilerin hedefindeki kaleci Ederson ve Başkan Aziz Yıldırım'ın maliyetini sorguladığı N'Golo Kante, yenilgiye rağmen sahanın en iyileri arasında yer aldı.

OĞUZ AYDIN YİNE RAKİBİ ZORLADI:

Takımın hücumdaki en iyi isimlerinden biri Oğuz Aydın oldu. Son maçlardaki başarılı grafiğini devam ettiren milli oyuncu, rakip oyunculara zorlu anlar yaşattı. 

EDERSON FARKI ÖNLEDİ

Kalesinde 5 net kurtarışa imza atan Ederson, bunlardan 3'ünü ceza sahası içinden çıkararak skorun daha da büyümesini engelledi ve görevini yaptı.

VEDAT MURIQI YIPRANDI, LUKAKU DÖKÜLDÜ

Sahada 34 kez topla buluşan ve 118 metrelik top taşıma mesafesi kaydeden Vedat Muriqi, rakip stoperlerle en çok boğuşan isim oldu. Giriştiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden oyuncunun kaleden çok uzak noktalarda topla buluşması (0.02 xG üretimi), Fenerbahçe'nin hücumda neden tıkandığını özetledi. Karşılaşma boyunca varlık gösteremeyen Romelu Lukaku ise sadece 14 kez topla buluşabildi. Hiç isabetli şut çıkaramayan ve 6 top kaybı yapan Belçikalı forvet, ürettiği 0.06 xG ile derbinin en etkisiz isimlerinden biri oldu.

Barış Polat
Barış Polat
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