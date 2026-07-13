Kpss 2026 Lisans başvurularında kritik süreçte sona gelindi. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için normal başvuru dönemi bugün tamamlanıyor. Başvurusunu henüz tamamlamayan adayların işlemlerini ve sınav ücretini gün içinde belirtilen saate kadar eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor. Peki, Kpss başvurusu bitti mi, bugün son gün mü? KPSS başvuruları uzatıldı mı? Ösym tarafından yayımlanan resmi takvime göre başvuru tarihleri, geç başvuru süreci ve sınav uygulamasına ilişkin ayrıntılar netleşti. Detaylar...

KPSS BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

2026-KPSS Lisans başvuruları için normal başvuru süreci 1 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Ösym'nin resmi takvimine göre başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde sona eriyor.

Başvurusunu henüz tamamlamayan adayların, başvuru işlemlerini ve sınav ücretine ilişkin ödemelerini belirtilen süre içerisinde eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor. Sürenin dolmasının ardından normal başvuru ekranı kapatılacak ve bu tarihten sonra yalnızca geç başvuru döneminde işlem yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebildikleri gibi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS Mobil Uygulaması aracılığıyla da T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle tamamlayabiliyor.

KPSS BAŞVURUSU BUGÜN SON GÜN MÜ?

Evet. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans başvurularında bugün son gün olarak uygulanıyor.

Başvuru sistemi 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da kapanacak. Adayların yalnızca başvuru formunu doldurması yeterli olmayacak; sınav ücretinin de aynı süre içerisinde yatırılmış olması gerekiyor.

Sürenin sona ermesiyle birlikte normal başvuru işlemleri tamamlanacak. Başvurusunu eksik bırakan veya ücret ödemesini gerçekleştirmeyen adaylar normal başvuru hakkını kaybetmiş olacak.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans kapsamında sınava başvuran adayların tamamı, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak. Alan Bilgisi gibi diğer oturumlara girip girmeye ise adaylar kendi tercihleri doğrultusunda karar verecek.

KPSS BAŞVURULARI UZATILDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda KPSS 2026 Lisans başvurularının uzatıldığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle başvurular, daha önce ilan edilen takvim doğrultusunda 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından normal başvuru ekranı kapatılacak. Bu tarihten sonra işlem yapmak isteyen adaylar yalnızca ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru günlerinde başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM takviminde geç başvuru dönemi de yer alıyor.

2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Ancak geç başvuru döneminde yapılacak işlemlerde sınav ücreti normal başvuru ücretine göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Bu nedenle adayların hem başvuru işlemlerini hem de ödeme süreçlerini ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda tamamlamaları gerekiyor.

Geç başvuru sürecinde de işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM AİS Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adayların başvuru sürecinde yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanan resmi duyuru ve sınav takvimini esas almaları önem taşıyor.