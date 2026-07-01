KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS sınav ücreti nasıl yatırılır? 2026 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans sınav ücreti

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) sürecinde başvuru takvimi ve sınav ücretleri netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan başvuru takvimiyle birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavlara ilişkin ücretler de belli oldu. Peki, Kpss başvuru ücreti ne kadar? KPSS sınav ücreti nasıl yatırılır? Detaylar...

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ösym tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimine göre başvuru tarihleri eğitim düzeylerine göre farklılık gösteriyor.

KPSS lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru hakkı tanınacak. Ancak geç başvurularda sınav ücreti normal ücret üzerinden yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.

2026 KPSS NE ZAMAN?

2026 yılında uygulanacak KPSS oturumlarının sınav tarihleri de belli oldu.

KPSS Ön Lisans Sınavı: 4 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Sınavı: 25 Ekim 2026

KPSS lisans kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara ilişkin süreç ise ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda yürütülecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı KPSS lisans başvurularında uygulanacak sınav ücretleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda açıklandı.

Buna göre;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi.

KPSS Alan Bilgisi oturumu başvuru ücreti ise 500 TL olacak.

Geçtiğimiz yıl Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 570 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılı itibarıyla yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim sınavı iki yılda bir çift yıllarda düzenleniyor. 2026 yılında yapılacak ortaöğretim KPSS için uygulanacak başvuru ücretleri lisans sınavındaki ücretlerle aynı olacak.

Buna göre;

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak uygulanacak.

Başvurular 27 Ağustos-13 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı için de başvuru ücretleri lisans oturumlarıyla aynı şekilde uygulanacak.

Buna göre;

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuru ücreti 800 TL olacak.

KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvuru süresi içerisinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Süresi içinde ödeme yapılmayan başvurular sistemden silinecek ve adayların bina ile salon atamaları gerçekleştirilmeyecek.

KPSS sınav ücreti;

ÖSYM ile anlaşmalı bankaların şubelerinden,

Anlaşmalı bankaların ATM'lerinden,

ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi üzerinden banka kartı veya kredi kartı kullanılarak yatırılabilecek.

Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde eksiksiz olarak ödenmesi gerekiyor.

Geç başvuru döneminde işlem yapan adaylardan ise sınav ücreti normal başvuru ücretinin yüzde 50 artırımlı tutarı üzerinden tahsil edilecek.