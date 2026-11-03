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Fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Peki, Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında nereli? Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun neden tutuklandı? Detaylar...

KORKMAZ ENES ERGUN NEDEN TUTUKLANDI?

Korkmaz Enes Ergun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada Ergun hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları yöneltildi.

31 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alınan Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dosya kapsamında adli süreç başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 Kasım 2026 tarihinde hakimlik tarafından Ergun hakkında "rüşvet almak" suçundan tutuklama kararı verildi. Böylece Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü hakkındaki soruşturmada tutuklama aşamasına geçildi.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar ve tutuklama kararı, Ergun hakkındaki iddiaların yargı sürecinde değerlendirildiği anlamına geliyor. Suçlamalar kesinleşmiş mahkumiyet kararı olarak değerlendirilmemeli.

KORKMAZ ENES ERGUN KAÇ YAŞINDA?

Korkmaz Enes Ergun'un doğum tarihi ve doğum yılına ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KORKMAZ ENES ERGUN NERELİ?

Korkmaz Enes Ergun'un doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Korkmaz Enes Ergun, Türk sermaye piyasalarında uzun yıllar görev yapan ve 26 Mart 2021 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğüne getirilen eski yöneticidir.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul bünyesinde çalışma hayatına başladı. Akademik eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında sürdüren Ergun, burada yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Meslek hayatı boyunca sermaye piyasaları, halka arz başvurularının değerlendirilmesi, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesi ve piyasa faaliyetlerinin yönetilmesi gibi alanlarda görev üstlendi.

Borsa İstanbul'da farklı kademelerde çalışan Ergun, genel müdürlük görevinden önce Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

KORKMAZ ENES ERGUN'UN EĞİTİM HAYATI

Korkmaz Enes Ergun, lisans eğitimini 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl Borsa İstanbul'da çalışmaya başlayan Ergun, mesleki kariyerini sermaye piyasaları alanında sürdürdü.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. Akademik eğitimini iktisat alanında sürdüren Ergun, çalışma hayatında da borsa ve sermaye piyasalarına yönelik görevlerde bulundu.

KORKMAZ ENES ERGUN BORSA İSTANBUL'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Korkmaz Enes Ergun, 1997 yılında Borsa İstanbul'da başladığı meslek hayatı boyunca kurumun farklı birimlerinde görev aldı. Sermaye piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyim kazanan Ergun, şirketlerin halka arz süreçleri ve borsada işlem gören şirketlerin incelenmesi gibi alanlarda çalıştı.

Borsa İstanbul'da Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ergun, 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısının ardından genel müdürlük görevine getirildi.

Ergun, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü döneminde Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi.

KORKMAZ ENES ERGUN NE ZAMAN BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLDU?

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Bu tarihte gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, daha önce Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergun'un genel müdürlük görevine getirildiği açıklandı.

Söz konusu görevlendirme, Mehmet Hakan Atilla'nın istifasının ardından boşalan genel müdürlük makamı için yapıldı. Ergun, bu tarihten itibaren Borsa İstanbul'un üst yönetiminde görev aldı.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KİM ATANDI?

Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul yönetiminde görev değişikliğine gidildi. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.