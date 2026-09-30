Konyaspor Filistin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın karşı karşıya geleceği özel mücadele, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Rekabetten çok dostluğun ön planda olacağı bu karşılaşma öncesinde "Konyaspor Filistin maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu sıkça soruluyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri ve karşılaşmanın oynanacağı tarih netlik kazandı. Konyaspor - Filistin maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan izlenebileceği haberimizin devamında.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması 30 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Konya'da düzenlenen "Filistin Günü" etkinliklerinin finalinde gerçekleştirilecek. Yeşil-beyazlı ekip, bu özel organizasyonda Filistinli futbolcularla aynı sahayı paylaşacak.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Taraftarların maç saatinden önce stadyumda yerlerini alması bekleniyor.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'daki yayında mücadeleyi Oğuz Erman Güneri ve Serdar Kelleci anlatacak. Böylece stada gidemeyen futbolseverler de maçı ekran başından canlı takip edebilecek.

MAÇA GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Konyalı sporseverler için sevindirici bir gelişme de yaşandı. Karşılaşmaya girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tüm taraftarları stadyumu doldurmaya davet etti.

"FİLİSTİN GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya, Filistin ile dayanışmayı öne çıkaran kapsamlı bir programa ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler gün boyu sürecek ve dostluk maçıyla sona erecek. Maçın yanı sıra Selçuklu Kongre Merkezi'nde uluslararası hukukçular, sporcular ve sanatçıların katılımıyla çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

"AYNI TARAFTARIZ, AYNI TARAFTAYIZ"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mücadelenin rekabetten ziyade kardeşlik ruhuyla oynanacağını ve buradan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verileceğini ifade etti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Filistinli çocukların yeniden okullarına gidip sokaklarda güldüğü günleri görmeyi umduklarını dile getirerek, bu maçta Filistin'e karşı değil, Filistin ile birlikte sahaya çıkacaklarını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Aynı Taraftarız, Aynı Taraftayız" mesajıyla tüm futbolseverleri karşılaşmaya davet etti.