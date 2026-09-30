Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

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Sermaye piyasalarında patlak veren fon krizinde, AK Parti MYK'da Ekonomi İşleri Başkanlığı yapan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de mağdur olduğu ortaya çıktı. Haksız kazanç ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen sürecin ardından, Zeybekci’nin ortağı olduğu 4 şirketin parasının, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy'e ait TP2 fonunda kaldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Zeybekci, 455 bin 758 mağdur yatırımcıdan biri olduğunu belirterek, devletin denetim mekanizmalarındaki ihmale dikkat çekti.

"FAİZ VE REPO OLMASIN DİYE YATIRILDI, HABERİM OLSA İZİN VERMEZDİM"

Şahsının ve şirketlerinin borsa ile hisse senedi alım satımıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını vurgulayan Zeybekci, batan fona para yatırılma gerekçesini ve sürecin arka planını şu sözlerle aktardı:

"Benim ve şirketlerimin borsada zerre miktarda işlemimiz yoktur. Hisse alım satımında asla bulunmadım. Bu fonun manipülatif işlemlerde adı geçenlerle alakası yok. En güvenli fon ve aylık kazancı yüzde 3,5 ile 4,5 arasında. Mesela otomotiv şirketimiz var, elinde nakit duruyor. 3-5-15 gün sonra ödemesi var, bu parayı orada tutuyor."

Paranın faizsiz finans araçları mantığıyla değerlendirilmek istendiğini belirten Zeybekci, "İşletiyor derken, şöyle bir hassasiyetten oralara koyduk: 'Bir özelliğimiz var; faizde, overnight'ta (gecelik), repoda şey yapmamız... Birileri sonra der ki Zeybekci’nin faizde parası var,' onun için. Faizsiz finans kuruluşları gibiydi. Son iki aydan beri, bu mazeret değil tabii, bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar. Bilgim olması gerekiyordu. Haberim olsa müsaade etmezdim" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BUNLARI SANİYE SANİYE BİLECEK DURUMDA, İHMAL VAR"

Tera Portföy’ün nakit fondaki paraları alarak manipülatif işlemlerde kullandığını öne süren Zeybekci, devletin gözetim ve denetim sorumluluğuna işaret etti. Vatandaşın "Devlet güvencesi" algısıyla bu fonlara yöneldiğini belirten Zeybekci, sert eleştirilerde bulundu:

"Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda. Vatandaş 'Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi' güvencesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlemler yapan, milyarlarca para kazanıp çıkanlarla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım."

Kendi şirketlerinin yaşadığı bu mağduriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat iletmediğini kaydeden Zeybekci, krizde manipülatörler ile parası içeride kalan yüz binlerce sıradan yatırımcının kesin çizgilerle birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haberler.com