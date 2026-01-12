Kocaeli okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "13 Ocak Salı Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: Soğuk ve Yağışlı Hava 5 Gün Daha Devam Edecek

Kocaeli'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırırken, salı günü gün boyu aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki 5 günlük süreçte ise hava sıcaklıklarında dalgalanma yaşanacak, hafta sonuna doğru yağmur yeniden etkili olacak.

Saatlik Hava Durumu

Pazartesi akşam saatlerinde Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklık 2 derece civarında seyrediyor. Nem oranının yüzde 96'ya kadar çıktığı kentte rüzgar saatte 11 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Gece yarısından sonra da kar yağışı devam edecek. Salı günü 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -2 derece olacak. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, 09.00–12.00 saatleri arasında sıcaklık 4 dereceye kadar yükselecek.

Öğle saatlerinde kar yağışı hafiflerken, 15.00'ten sonra çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Salı akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak.

5 Günlük Hava Tahmini

Meteorolojik tahminlere göre Kocaeli'de 13 Ocak Salı günü kar yağışlı hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olarak tahmin ediliyor.

14 Ocak Çarşamba günü kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Sıcaklık -2 ile 10 derece arasında değişecek.

15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günleri parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar yükselişe geçerek 15 dereceye kadar çıkacak.

17 Ocak Cumartesi günü ise Kocaeli'de yeniden yağmur bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece olacak.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.