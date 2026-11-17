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Kızılcık Şerbeti dışkı olayı, dizinin setindeki bir karavanda insan dışkısı bulunduğu ve olayın sorumluluğunun dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'na yüklendiği yönündeki iddiaları kapsıyor. İddialar, Taşçıoğlu'nun bu olayı bir röportajda anlattığı öne sürülerek yayıldı. Ancak Sibel Taşçıoğlu, böyle bir röportaj vermediğini ve kendisine atfedilen sözlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Taşçıoğlu'nun ardından dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu. İşte Kızılcık Şerbeti setindeki dışkı iddiası, oyuncuların açıklamaları ve sürece ilişkin tüm detaylar.

KIZILCIK ŞERBETİ DIŞKI OLAYI NEDİR?

Kızılcık Şerbeti dışkı olayı, dizinin setinde yaşandığı öne sürülen bir iddiadan oluşuyor. İddiaya göre setteki bir karavanda insan dışkısı bulundu ve olayın sorumluluğu Sibel Taşçıoğlu'na yüklendi. Taşçıoğlu'nun bu olayı anlattığı ve sektörde baskı görmemek için sessiz kaldığını söylediği öne sürüldü. Ancak söz konusu ifadelerin oyuncuya ait olduğu doğrulanamadı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU İDDİALARI YALANLADI

Sibel Taşçıoğlu, iddiaların yayılmasının ardından açıklama yaparak kendisine atfedilen sözlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, böyle bir röportaj vermediğini vurguladı. Taşçıoğlu ayrıca başka bir oyuncunun kişisel ve mahrem konular üzerinden küçük düşürülmesini doğru bulmadığını ifade ederek kendi adı kullanılarak bu tür iddiaların yayılmasına karşı çıktı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Sibel Taşçıoğlu, açıklamasında diziden ayrılışına da değindi. Taşçıoğlu, ayrılığın kendi tercihi olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum."

Bugüne kadar mesleğine ve çalışma arkadaşlarına duyduğu saygı nedeniyle sessiz kaldığını belirten oyuncu, açıklamasını "Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir" sözleriyle tamamladı.

FEYZA CİVELEK'TEN AÇIKLAMA

Sibel Taşçıoğlu'nun ardından dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek de yazılı bir açıklama yaptı. Civelek, hakkında sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. Oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyorum. Kişilik haklarımı, profesyonel meslek hayatımı hedef alan bu çirkin iddialar bütünüyle gerçek dışıdır."

Feyza Civelek, açıklamasında dışkı iddiasına doğrudan değinmedi.

FEYZA CİVELEK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Feyza Civelek, hakkındaki iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında hukuki yollara başvurduğunu duyurdu. Oyuncunun avukatı Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlerin başlatıldığı, suç duyurusunda bulunulacağı ve manevi tazminat davası açılacağı açıklandı.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Kızılcık Şerbeti setinde yaşandığı öne sürülen dışkı olayına ilişkin iddialar doğrulanmış değil. Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen sözleri yalanladı. Feyza Civelek ise hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklayarak hukuki süreç başlattı. Dizinin yapım şirketinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.