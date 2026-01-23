Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 123. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Annesinin dolduruşuna gelerek Çimen'e hesap soran Emir, Çimen'i kaybetmiştir. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğini düşünüyordur. Çimen'e çok büyük bir sürpriz hazırlar. Asil'in yeni girişimi dijital platform açılmış, Asil'in daveti üzerine Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır. Kıvılcım da burada program yapmak üzere anlaşır. İlk konuğu da Saba Tümer olacaktır. Salkım'ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa'ya giderler. Bu seyahat hepsine iyi gelecektir. Bade'nin oyununa gelen Ömer, hamile olduğuna inanarak sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verir. Bade hedefine ulaşmıştır. Başak ve Fatih, Tuncay'ı ziyaret için çiftliğe giderler. Dönüş yolunda geçirdikleri ufak bir kaza ikilinin yakınlaşmasına vesile olur. Salkım'ın en büyük korkusu gerçekleştiğinde artık herkes için geri dönülmez bir yola girilmiştir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

123. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 123. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak'ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih'in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil'in, Nursema'ya "Sakın beni İlhami Hoca'ya benzetme" sözleri dikkat çekiyor. Çimen ve Emir'in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen'i bezdirmek için harekete geçiyor. Sönmez'in, Kıvılcım'ın evinden ayrılıp Çimen'in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım'ı akşam yemeğine davet ediyor. Kıvılcım'ın, Ünallara konuk olduğu akşam Bade'nin yaptığı baskın tanıtıma damgasını vuruyor.