Kızılcık Şerbeti 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 116. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 116. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başak'ın hem kendi ailesini hem Fatih'in ailesini kurtarmak için Fatih'le evleneceğiz haberini vermesi herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ancak Fatih de durumları anlayarak Başak'a ayak uydurur. Böylece herkesin bu duruma inanmaktan başka çaresi kalmaz. Artık kız isteme zamanıdır. Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir. Bunda Ömer'in asistanını da payı büyüktür. Çocuklarının yanına gelmesiyle çok mutlu olan Salkım, eve neşe saçmaya devam ediyordur. Fatih'in evleneceğini Emir'den duyan Çimen şoke olur, bunu annesine nasıl söyleyeceği konusunda dertlenir. Ünallar'ın şirkette daha da güçleneceğini düşünen Asil, harekete geçerek onlarla arasını düzeltmeye çalışır. Nursema'nın sürekli birisiyle mesajlaşmasına dikkat kesilen Nilay, bu işin peşine düşer, sonunda öğrendiği gerçek büyük bir sürpriz olacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

116. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor. Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor. Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak'ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.