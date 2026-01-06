Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 17. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu? Kıskanmak 17. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bebeğin Halit'ten olduğunu öğrenen Nüzhet, Nalan'ı terk eder. Seniha ve Nüzhet arasındaki tüm sırlar açığa çıkar. Nalan ve Mükerrem'in yüzleşmesi, beklenmedik hamlelere yol açar. Cemal Paşazade, özgürlüğünü geri almak için Savcı Cihan'la iş birliği yapar. Mücahit'in yakalanmasıyla Mediha'nın planları suya düşer. Sonunda Seniha ve Cemal Paşazade, Mediha ve Halit'i konaktan kovar.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 17. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

KISKANMAK 17. BÖLÜM ÖZETİ

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Konaktan kovulan Halit ve Mediha, Seniha ve Cemal Paşazade'ye karşı savaş başlatır. Savcı Cihan'ın boşanmak üzere olduğu eşi başsavcı Defne, Paşazade dosyasını ondan alır. Seniha, başsavcıyla görüşme yapar. Nalan bebeğini kaybeder, Mükerrem ise hamile olduğunu öğrenir. Cemal Paşazade ve Enver yüzleşirken, Nüzhet de Orhan Erden'in oğlu olduğunu açıklar.