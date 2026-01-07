Kilis Valisi kim oldu? Yeni Kilis Valisi Ömer Kalaylı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kilis iline yeni vali atandı. Yeni Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Kilis Valisi Ömer Kalaylı nereli, kaç yaşında? Kilis Valisi kim oldu?

KİLİS VALİ ATAMASI YAPILDI!

İŞTE KARARNAME:



KİLİS VALİSİ ÖMER KALAYLI KİMDİR?

Kaymakamımız Ömer KALAYLI, 1979 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2003 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Adaylık ve staj dönemimde, Yavuzeli ve Araban Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Ankara TÖMER'de Fransızca yabancı dil kursunu tamamladıktan sonra 25.09.2004 tarihinde bir yıl süreyle Franche - Comte Üniversitesine bağlı CLA dil okulunda Fransızca öğrenimini sürdürmek üzere İçişleri Bakanlığınca bir yıllığına Fransa'ya gönderildi. Bu süre içerisinde Paris'te ENA (Ecole Nationale d'Administration) bünyesinde organize edilen «Fransa'da Valilik Kurumu, Adem-i Merkeziyet, Yönetimin Modernleşmesi ve Fransa'da Devlet Reformu» konusunda 15 gün süreli kursa katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 90. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla bitirerek, Gaziantep'in Karkamış ilçesine kura ile atandı ve yaklaşık 1,5 yıl süreyle görev yaptı.

Daha sonra sırasıylaDiyarbakır Lice Kaymakamlığı (2007-2009), Sivas Gürün Kaymakamlığı (2009-2013),Sivas Vali Yardımcılığı (2013-2016), Sakarya Akyazı Kaymakamlığı (2016-2018), Uşak Vali Yardımcılığı ve aynı zamanda Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği,en son, Gaziantep-Şehitkamil Kaymakamlığı (2019-2022) görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 21.12.2014 tarihinde bir ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen Çin'in Yönetim Sistemi hakkında kısa dönem yurt dışı eğitim programına katıldı.

İkinci üniversite eğitimi olarak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Yine, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. Evli olup iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.