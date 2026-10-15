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Kilis okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Kilis'te okul var mı yok mu (KİLİS VALİLİĞİ)?

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Kilis okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Kilis'te okul var mı yok mu (KİLİS VALİLİĞİ)?
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Kilis okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe okul var mı soruları, bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte arama motorlarında öne çıktı. İstanbul'un ardından Kocaeli ve Yalova valilikleri de okulları bir gün tatil etti. Kilis'te ise şu ana kadar açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Peki, Kilis'te okullar açık mı? İşte merak edilenler…

15 Ekim Perşembe Kilis'te okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla Kilis Valiliği'nden il genelinde eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Merkez, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde okullar tatil mi? Tüm detaylar haberimizde…

KİLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis'te 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Kilis Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Kilis'te anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE KİLİS'TE OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Kilis'te 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kilis Valiliği'nin duyurularında 15 Ekim Perşembe günü için eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir ifade yer almıyor. Olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararları her ilin kendi valiliği tarafından alındığından, Kilis için ayrı bir karar açıklanmadığı sürece okullar açık kalacak.

KİLİS İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kilis'te Merkez, Musabeyli, Elbeyli ve Polateli başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Kilis için geçerli değil; Kilis'te okulların tatil edilebilmesi için Kilis Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

KİLİS OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Kilis Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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