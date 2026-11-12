Kenan Yıldız neden yok, Kenan Yıldız neden oynamıyor, Türkiye Belçika maçında Kenan Yıldız sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Mücadele öncesinde "Kenan Yıldız neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Ne zaman dönecek?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte Kenan Yıldız'ın Belçika maçındaki durumuna dair tüm detaylar.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Türkiye-Belçika maçında forma giyemiyor. Juventuslu futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ettiği için A Milli Takım'ın kasım ayı kadrosuna dahil edilmedi. Kenan Yıldız'ın Belçika maçında yer almaması teknik bir tercih değil, tamamen sakatlığıyla ilgili.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet, Kenan Yıldız sakat. Juventus, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık tespit edildiğini duyurdu. Kenan Yıldız, sakatlığın ardından ameliyat edildi. Juventus, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun rehabilitasyon programına başlayacağını açıkladı.

KENAN YILDIZ CEZALI MI?

Hayır, Kenan Yıldız'ın cezalı durumu bulunmuyor. Milli futbolcunun Belçika maçında yer almamasının kart cezasıyla bir ilgisi yok.

KENAN YILDIZ YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Kenan Yıldız, Belçika maçında yedek kulübesinde de yer almıyor. Genç yıldız, sakatlığı nedeniyle Sergen Yalçın'ın kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya çağrılmadı.

SERGEN YALÇIN'DAN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, Kenan'ın sakatlığına rağmen milli takım kampına katılmak istediğini belirtti. Ancak Juventus'un oyuncunun tedavisinin İtalya'da devam etmesini talep ettiğini, milli takım teknik heyetinin de bu isteği uygun gördüğünü ifade etti.

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bordeaux'da oynayacağı Fransa maçında da forma giyemeyecek. Milli futbolcu, kasım ayındaki iki Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosunda da yer almıyor.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi henüz açıklanmadı. Juventus, oyuncunun rehabilitasyon ve kondisyon çalışmalarının yakından takip edildiğini belirtti ancak net bir dönüş tarihi paylaşmadı.

TÜRKİYE'NİN BELÇİKA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Takım, Belçika karşısına şu 11'le çıktı: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç.

KENAN YILDIZ İR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan genç oyuncu, 2022 yılında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta kısa sürede A takıma yükselen Kenan Yıldız, Serie A'nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi. Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.