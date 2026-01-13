Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı? Kenan İmirzalıoğlu hangi dizilerde oynadı?

"Yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kıran yapımların başrolü olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla da merak konusu olan ünlü oyuncu hakkında ' Kenan İmirzalıoğlu evli mi, eşi kim?' ve ' Kenan İmirzalıoğlu hangi dizilerde oynadı?' sorguları arama motorlarında üst sıralara yükseldi. Deliyürek'ten Ezel'e, Karadayı'dan A.B.İ. dizisine kadar unutulmaz karakterlere hayat veren Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde."

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu, köklü bir aileye mensuptur. Soyu, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'a kadar uzanan oyuncu, ilköğretim ve ortaöğretimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a gelen İmirzalıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında arkadaşlarının ısrarıyla bir ajansa kaydolan İmirzalıoğlu, modellik dünyasına adım attı. 1997 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Ardından Best Model of the World yarışmasında da Türkiye'yi temsil ederek dünya birinciliğini kazanan ilk Türk erkek model unvanını aldı. Bu başarı, ona oyunculuk kapılarını sonuna kadar açtı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA? BURCU NEDİR?

1974 doğumlu olan usta oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Olgunluk döneminin en verimli günlerini yaşayan İmirzalıoğlu, İkizler burcudur. Formunu her zaman korumayı başaran ve yaş alsa da karizmasından ödün vermeyen oyuncu, 1.92 boyuyla ekranın en heybetli isimleri arasında yer alıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU EVLİ Mİ? EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMLER?

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak ve saygın bir şekilde yaşamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Cunda Adası'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen çift, sanat camiasının en çok sevilen ve örnek gösterilen ikilileri arasında yer alıyor.

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çiftin, 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla ismini verdikleri iki kız çocukları dünyaya geldi. İmirzalıoğlu, röportajlarında babalığın hayatını tamamen değiştirdiğini ve kızlarıyla vakit geçirmenin en büyük mutluluğu olduğunu sık sık dile getiriyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine usta yönetmen Osman Sınav'ın keşfiyle başlayan Kenan İmirzalıoğlu, her projesiyle Türk televizyon tarihinde kült eserler bırakmayı başardı. İşte "Kenan İmirzalıoğlu dizileri" denildiğinde akla gelen unutulmaz yapımlar:

Deli Yürek (1998-2002): Canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle Türkiye'de bir fenomen haline geldi ve "Miroğlu Yasaları" kavramını hayatımıza soktu.

Alacakaranlık (2003-2005): "Ferit Çağlayan" rolüyle suç ve polisiye türündeki başarısını kanıtladı.

Acı Hayat (2005-2007): "Mehmet Kosovalı" karakteriyle imkansız bir aşkın kahramanı olarak milyonları ekrana kilitledi.

Ezel (2009-2011): Türk dizi tarihinin zirvesi kabul edilen yapımda "Ezel Bayraktar" karakterine hayat vererek dünya çapında bir üne kavuştu.

Karadayı (2012-2015): Bergüzar Korel ile başrolü paylaştığı dizide "Mahir Kara" karakteriyle kabadayı ve adalet temasını ustalıkla işledi.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018): Fatih Sultan Mehmed'i canlandırarak tarihi projelerdeki gücünü gösterdi.

Alef (2020): BluTV için çekilen dijital projede bir dedektifi canlandırarak dijital platformlara adım attı.

A.B.İ. - Aile Bir İmtihandır (2026-): Halen devam eden dizide Cerrah "Doğan" karakteriyle oyunculuk dersi vermeye devam ediyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEMA FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra beyaz perdede de büyük başarılar elde eden oyuncu, gişe rekorları kıran yapımlarda yer aldı:

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001): Sinemadaki ilk önemli adımı.

Yazı Tura (2004): Uğur Yücel yönetmenliğindeki filmde "Hayalet Cevher" karakteriyle pek çok ödül kazandı.

Son Osmanlı Yandım Ali (2006): Tarihi macera türündeki filmde başrol oynadı.

Kabadayı (2007): Şener Şen ile başrolü paylaşarak sinemadaki rüştünü bir kez daha ispatladı.

Ejder Kapanı (2010): Seri katil peşindeki bir polisi canlandırdı.

Uzun Hikaye (2012): Naif ve duygusal bir baba figürüyle izleyiciyi ağlattı.

Cingöz Recai (2017): Peyami Safa'nın ünlü eserinin modern uyarlamasında yer aldı.

KİMLER MİLYONER OLMAK İSTER VE SUNUCULUK KARİYERİ

Kenan İmirzalıoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda ekranların en sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" sunuculuğuyla da büyük beğeni topladı. Murat Yıldırım'dan devraldığı koltukta uzun yıllar boyunca vakur duruşu, bilgisi ve yarışmacılarla olan samimi diyaloğuyla programın marka değerini yükseltti. Sunuculuk kariyerindeki başarısı, ona halk nezdinde daha bilge ve güvenilir bir imaj kazandırdı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER

Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen oyuncu, özellikle Altın Kelebek ve Adana Altın Koza Film Festivali gibi prestijli organizasyonlardan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleriyle döndü. Oyunculuğundaki ciddiyeti ve projelerindeki seçiciliği, onu Türkiye'nin en yüksek ücretli ve en çok aranan isimlerinden biri haline getirdi.

Bugünlerde ATV'nin dev prodüksiyonu A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu, her zamanki karizmasıyla izleyiciden tam not alıyor. Ailesine olan bağlılığı ve sanatına olan tutkusuyla İmirzalıoğlu, Türk televizyon tarihinin silinmez izlerinden biri olmaya devam ediyor.