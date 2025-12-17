Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili mi olacak? İmirzalıoğlu'ndan iddiaları yanıt!

Türkiye'nin en tanınmış ve saygın oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, bu kez sanat kariyeriyle değil, siyaset kulislerinde yankı uyandıran bir iddiayla gündeme geldi. 2028 genel seçimlerine yönelik ortaya atılan " Ak Parti'den milletvekili adayı olacak" söylentisi, kısa sürede sosyal medyada ve magazin-siyaset ekseninde geniş bir tartışma başlattı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Ak Parti'den milletvekili mi olacak? Detaylar...

KENAN İMİRZALIOĞLU AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ Mİ OLACAK?

Son günlerde sıkça dile getirilen iddiaya göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde Ak Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürüldü. Bu iddia, özellikle sanat dünyasından siyasete geçen isimlerin geçmişte yarattığı etki nedeniyle dikkat çekici bulundu. Ancak söz konusu iddia, herhangi bir resmi kaynak ya da siyasi parti açıklamasına dayanmıyordu.

İDDİANIN KAYNAĞI: TOLGA KAREL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İddiaların fitilini ateşleyen isim, bir dönem oyunculuk yapan ve şu anda ABD'de yaşamını sürdüren Tolga Karel oldu. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu'nu 1997 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'a şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLİK TEYİDİ VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN NET AÇIKLAMA

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın konuyla ilgili haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu iddialara doğrudan yanıt verdi. Ünlü oyuncu, siyasete girmeyi düşünmediğini açık bir dille ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. Benim işim oyunculuk."

SİYASETTEN BİLİNÇLİ BİR MESAFE

Kenan İmirzalıoğlu'nun geçmiş açıklamaları da göz önüne alındığında, ünlü oyuncunun siyasete karşı mesafeli bir duruş sergilediği biliniyor. Toplumsal konulara duyarlı yaklaşımıyla tanınsa da, aktif siyaset içerisinde yer almayı tercih etmediği daha önce de çeşitli röportajlarda dile getirilmişti.

Bu bağlamda, 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den ya da başka herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesinlik kazanmış oldu.

KARİYER ROTASI DEĞİŞMİYOR: OYUNCULUKTA DEVAM

İmirzalıoğlu cephesinden gelen son açıklamalar, başarılı oyuncunun kariyer planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını da ortaya koydu. Sinema ve televizyon projelerine odaklanmayı sürdüren oyuncunun, sanat kariyerine aynı çizgide devam etmeyi planladığı ifade edildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Özetle; Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar, doğrudan kendi açıklamalarıyla yalanlanmış durumda. Sosyal medya üzerinden yapılan kişisel paylaşımların, resmi bir dayanağı olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.