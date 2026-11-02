Kemal Şamlıoğlu kimdir? Bakan yardımcılığından TBMM Genel Sekreterliğine

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TBMM'nin idari kadrosunda üst düzey bir değişiklik oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel sekreterlik görevine Prof. Kemal Şamlıoğlu'nu getirdi. Atama 2 Kasım 2026'da duyuruldu ve aynı gün TBMM'nin internet sitesindeki Genel Sekreter bölümüne Şamlıoğlu'nun fotoğrafı kondu.

Şamlıoğlu, Haziran 2023'te Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanmıştı. Eğitim bürokrasisinden gelen bir isim.

KEMAL ŞAMLIOĞLU HANGİ GÖREVE ATANDI?

Kemal Şamlıoğlu, TBMM Genel Sekreterliğine atandı. Kararı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

Genel sekreterlik, Meclis'in yasama dışındaki idari işlerini yürüten TBMM Başkanlığı teşkilatının başındaki görev. Personelden bütçeye kadar Meclis'in idari işleri bu birimde toplanıyor.

KEMAL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Kemal Şamlıoğlu bir eğitimci ve akademisyen; Samsun Üniversitesinde profesör olarak çalışıyor. Çalışma hayatına 1999'da başladı, kamuda ve özel sektörde eğitimci olarak görev yaptı.

Özel sektörde bir dönem genel müdürlük yaptı. Bu görevde eğitim, insan kaynakları, iş ve bütçe yönetimi onun sorumluluğundaydı. Kamudaki görevlerinde de üst politika belgelerinin hazırlanması, mevzuat, stratejik planlama, bütçe yönetimi ve yasama süreçleriyle uğraştı. İyi derecede İngilizce biliyor.

KEMAL ŞAMLIOĞLU NERELİ?

Kemal Şamlıoğlu Rizeli. 1978'de Rize'de doğdu.

Memleketiyle bağı siyasette de sürdü: 28. Dönem milletvekili genel seçimi öncesinde AK Parti'den Rize milletvekili aday adayı oldu.

KEMAL ŞAMLIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kemal Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde çalıştı. Bakanlıkta daire başkanıyken bir devlet projesinin teşvik sürecini yönetti.

Ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin genel sekreteri oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kurulan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun kurucu üyeleri arasında yer aldı; kurulda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim politikaları üzerinde çalıştı. 22 Haziran 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.

KEMAL ŞAMLIOĞLU HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Kemal Şamlıoğlu'nun kitapları arasında "Tanzimat Yeniliğinin Retorik Problemleri" ve "Asallaşan Şiir: Makine ve İnsan İsmet Özel" var. Dergilerde makale ve eleştiri yazıları yayımladı. Uluslararası editörlük yaptı, sempozyumlar düzenledi ve bu sempozyumlarda konuşmacı oldu.

KEMAL ŞAMLIOĞLU EVLİ Mİ?

Kemal Şamlıoğlu evli ve üç kız babası. Sivil toplum kuruluşlarında da çalıştı.