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Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

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Oyuncu Pelin Akil, vücuduna yerleştirdiği metal kaşıkların düşmeden durması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşananlara anlam veremeyen Akil, “Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım” sözleriyle takipçilerinden yardım istedi.

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç bir videoyla gündeme geldi. Vücuduna yerleştirdiği metal kaşıkların düşmeden durduğunu fark eden ünlü oyuncu, yaşadığı büyük şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Çektiği videoda metal kaşıkların vücudunda adeta yapışıp kaldığını gösteren Akil, bu duruma bir anlam veremediğini belirtti. Yaşadığı şoku gizleyemeyen ünlü isim, olayın nasıl gerçekleştiğine dair takipçilerinden açıklama ve yorum beklediğini ifade etti.

"AKLIMI KAYBEDECEĞİM ŞU AN"

Kaşıkların vücudunda tutunduğu anları takipçilerine gösteren oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi: "Dünyanın manyetiği mi bozulmuş, bir şey olmuş. Şu anda herkese bu oluyormuş. Ben de denedim. Gerçekten yapışıyor ya. Aklımı kaybedeceğim. Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?"

"ABARTIYOR MUYUM?"

Başına gelen durumun bilimsel veya mantıklı bir açıklaması olup olmadığını merak eden Akil, takipçilerine seslenerek yardım istedi. Ünlü oyuncu, "Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana?" diyerek olayın arkasındaki nedeni öğrenmeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com
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