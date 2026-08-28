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Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli

Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli Haber Videosunu İzle
Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli
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Didem Ceran, Kore’de yaptırdığı cilt ameliyatlarının ardından yaşadığı sürecin kendisinde bıraktığı izlerden kurtulmak için Bali’de kutsanma ritüeli gerçekleştirdi.

  • İçerik üreticisi Didem Ceran, Kore'de yaptırdığı cilt ameliyatlarının ardından yaşadığı zorlu süreci geride bırakmak için Bali'de kutsanma ritüeli gerçekleştirdi.
  • Ceran, ritüelin insanı günahlardan, negatif enerjilerden ve geçmişin ağırlığından arındırdığına inanıldığını belirtti ve korku, öfke, hayal kırıklığı ile kendisine yapılan haksızlıkları suya bıraktığını ifade etti.
  • Ceran, ritüelin ardından kendisini farklı hissettiğini ve Kore'de yaşadığı karanlıktan arındığını söyledi.

İçerik üreticisi Didem Ceran, Kore’de yaptırdığı cilt ameliyatlarının ardından yaşadığı zorlu süreci geride bırakmak için Bali’de kutsanma ritüeli gerçekleştirdi. Ceran, ritüel sırasında yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Bali’de kutsal kabul edilen suyun altına giren Ceran, bunun sıradan bir yıkanma olmadığını belirtti. Bu ritüelin inanışa göre insanı günahlardan, negatif enerjilerden ve geçmişin ağırlığından arındırdığına dikkat çekti.

Yaşadığı sürece de değinen Ceran, son aylarda hissettiği korku, öfke ve hayal kırıklıklarının yanı sıra kendisine yapılan haksızlıkları da suya bıraktığını ifade etti.

Ceran paylaşımında, “Kore’de yüzümde bırakılan hasar belki bir gün iyileşir. Ama ruhumda bıraktığı karanlığı daha fazla taşımaya niyetim yoktu” sözleriyle yaşadığı sürecin kendisi üzerindeki etkisini dile getirdi.

Ritüelin ardından kendisini farklı hissettiğini söyleyen Ceran, “Kore’de yaşadığım karanlıktan arındım. Kutsal suyla kutsandım. Sudan çıktığımda aynı bedendeydim ama aynı ruhla çıkmadım” ifadelerini kullandı.

Ceran, paylaşımının sonunda takipçilerine de “Sizce gerçekten arındım mı, yoksa insanın ruhunu kutsal su değil, yalnızca kendi yüzleşmesi mi temizler?” sorusunu yöneltti.

Kaynak: Haberler.com
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