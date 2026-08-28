UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüp sıralaması güncellendi. Türk takımları arasında en üst sırada 58.750 puanla 28. basamakta bulunan Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray ise 44.500 puanla 46. sırada kendine yer buldu.
- UEFA'nın son 5 sezonluk performanslarına göre güncellenen kulüp sıralamasında Fenerbahçe, 58.750 puanla 28. sırada yer alarak Türkiye'nin en yüksek puana sahip takımı oldu.
- Sıralamada Galatasaray 44.500 puanla 46., Başakşehir 21.000 puanla 94., Beşiktaş 14.500 puanla 124., Samsunspor 11.125 puanla 157. ve Trabzonspor 11.000 puanla 158. sırada bulunuyor.
- UEFA kulüp sıralamasının zirvesinde 127.500 puanla Bayern Münih yer alırken, onu 125.000 puanla Arsenal ve 120.500 puanla Real Madrid takip ediyor.
Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA'nın son 5 sezondaki performansları baz alan kulüp sıralamasında son durum belli oldu. Türk takımlarının sıralamadaki yerleri de netleşirken Fenerbahçe, Türkiye'nin en yüksek puana sahip takımı oldu.
FENERBAHÇE 28. SIRADA
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 58.750 puanla 28. sırada yer aldı. Galatasaray ise 44.500 puanla 46. basamakta bulunuyor.
TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMASI
Türk ekiplerinin UEFA kulüp sıralamasındaki yerleri şöyle:
- 28. Fenerbahçe: 58.750 puan
- 46. Galatasaray: 44.500 puan
- 94. Başakşehir: 21.000 puan
- 124. Beşiktaş: 14.500 puan
- 157. Samsunspor: 11.125 puan
- 158. Trabzonspor: 11.000 puan
ZİRVENİN SAHİBİ BAYERN MÜNİH
UEFA kulüp sıralamasının zirvesinde 127.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 125.000 puanla Arsenal ve 120.500 puanla Real Madrid takip ediyor.
İlk 10 şöyle:
- 1. Bayern Münih: 127.500
- 2. Arsenal: 125.000
- 3. Real Madrid: 120.500
- 4. PSG: 119.000
- 5. Inter: 115.000
- 6. Manchester City: 104.500
- 7. Barcelona: 104.250
- 8. Liverpool: 103.000
- 9. Borussia Dortmund: 96.750
- 10. Bayer Leverkusen: 94.000