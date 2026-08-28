UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA'nın son 5 sezondaki performansları baz alan kulüp sıralamasında son durum belli oldu. Türk takımlarının sıralamadaki yerleri de netleşirken Fenerbahçe, Türkiye'nin en yüksek puana sahip takımı oldu.

FENERBAHÇE 28. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 58.750 puanla 28. sırada yer aldı. Galatasaray ise 44.500 puanla 46. basamakta bulunuyor.

TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMASI

Türk ekiplerinin UEFA kulüp sıralamasındaki yerleri şöyle:

28. Fenerbahçe: 58.750 puan

46. Galatasaray: 44.500 puan

94. Başakşehir: 21.000 puan

124. Beşiktaş: 14.500 puan

157. Samsunspor: 11.125 puan

158. Trabzonspor: 11.000 puan

ZİRVENİN SAHİBİ BAYERN MÜNİH

UEFA kulüp sıralamasının zirvesinde 127.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 125.000 puanla Arsenal ve 120.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

İlk 10 şöyle: