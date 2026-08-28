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MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu.

  • MEB genelgesiyle okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
  • Kamu çalışanı ebeveynlerden biri, uyum eğitimi günlerinde günlük 3 saati geçmeyecek şekilde idari izinli sayılabilecek.
  • Bakanlık, 'Ailemle Okul Yolu Programı'nı eğitim öğretim yılının tamamına yayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelge ile çocukların okula uyum süreçlerinde yeni bir dönem başlattı.

Genelgede yer alan hükümler doğrultusunda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitimlerinde ailelerin sürece etkin katılımı sağlanacak. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde yürütülecek programla, okul-aile iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve eğitim sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor.

MEMURLARA GÜNDE 3 SAAT İZİN

Uyum haftasında velilerin çocuklarının yanında olabilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı uyarınca, kamuda görev yapan ebeveynlerden biri, talep etmesi hâlinde uyum eğitimi günlerinde idari izinli sayılacak. Söz konusu izin, öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun olarak ve günlük 3 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

"AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI" YIL BOYUNCA SÜRECEK

Uyum haftasıyla başlayan aile katılımı yalnızca Eylül ayının ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Bakanlık, aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamalarını birbiriyle ilişkilendirerek "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında eğitim öğretim yılının tamamına yayacak. Bu sayede velilerin yıl boyunca eğitim sürecine aktif şekilde dâhil olması ve çocukların adaptasyonunun sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

diğerleri insan değil zaten.adalet hak hukuk herkes için aynı olduğunda o zaman insan olursunuz.

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Haber YorumlarıAhmet Can:

hic izin kullanmiyidular zaten, tam gun verin garibanlara??

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Haber Yorumlarıaky sgr:

çok yoruluyorlar tabi.

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