Kazakistan Cumhurbaşkanı kim, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev kaç yıldır görevde?

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev kaç yıldır görevde sorusu da sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Kassym-Jomart Tokayev, 2019 yılından bu yana görevini sürdürmektedir ve yaklaşık 7 yıldır ülkenin devlet başkanıdır. Bu süreçte Kazakhstan hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde dikkat çeken bir dönüşüm yaşamıştır.

KASIM CÖMERT TOKAYEV KİMDİR?

Kasım Cömert Kemeloğlu Tokayev, günümüzde Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan önemli bir siyasetçidir. Kassym-Jomart Tokayev, 17 Mayıs 1953’te dünyaya gelmiş ve uzun yıllara yayılan diplomasi kariyeriyle ülkesinin en etkili devlet adamlarından biri haline gelmiştir. Sovyetler Birliği döneminden itibaren dış politika alanında çeşitli görevler üstlenen Tokayev, hem akademik hem de diplomatik birikimiyle dikkat çekmektedir.

EĞİTİM VE DİPLOMASİ KARİYERİ

Tokayev, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Sovyet Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev almaya başlamıştır. Singapur ve Çin gibi ülkelerde diplomatik temsilciliklerde çalışmış, Pekin’de uzun yıllar görev yaparak Asya diplomasisi konusunda önemli deneyim kazanmıştır. Bu süreç, onun ilerleyen yıllarda devlet yönetiminde etkin bir rol üstlenmesinin temelini oluşturmuştur.

KAZAKİSTAN’DA ÜST DÜZEY DEVLET GÖREVLERİ

Bağımsızlık sonrası dönemde Tokayev, Kazakistan siyasetinde hızla yükselmiştir. Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve ardından Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Başbakan Yardımcılığı ve Kazakistan Başbakanlığı görevine getirilmiş, devlet yönetiminin en kritik pozisyonlarında yer almıştır. Ayrıca uzun yıllar Senato Başkanlığı yaparak yasama süreçlerinde de etkili olmuştur.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİ VE GÖREVDEKİ YILLARI

2019 yılında dönemin lideri Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini devralan Tokayev, kısa süre sonra yapılan seçimlerde resmi olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu tarihten itibaren ülkeyi yöneten Tokayev, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 7 yıldır görevini sürdürmektedir. Görev süresi boyunca hem iç politikada reformlar hem de uluslararası ilişkilerde yeni açılımlar gerçekleştirmiştir.

KİŞİSEL HAYATI VE DİL YETENEĞİ

Tokayev, Kazakça ve Rusçanın yanı sıra İngilizce, Çince ve Fransızca bilmektedir. Bu çok dilli yapısı, onun uluslararası diplomasi alanında güçlü bir profil oluşturmasına katkı sağlamıştır. Ailesine dair bilinenler arasında bir oğlu ve bir kızı bulunmaktadır.

ULUSLARARASI TANINIRLIK VE ÖDÜLLERİ

Devlet görevleri boyunca birçok uluslararası ödül alan Tokayev, farklı ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler sayesinde küresel ölçekte tanınan bir lider haline gelmiştir. Türkiye ile ilişkiler kapsamında da dikkat çeken Tokayev, 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.