Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu, Kayserispor Intertoto Kupası gerçek mi?

Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu, Kayserispor Intertoto Kupası gerçek mi?
Güncelleme:
Kayserispor'un Intertoto Kupası'nın olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu, Kayserispor Intertoto Kupası gerçek mi?

Kayserispor'un Intertoto Kupası'nın varlığı hakkında çıkan iddialar futbol gündemini meşgul ediyor. Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu?

KAYSERİSPOR'UN INTERTOTO KUPASI VAR MI YOK MU?

Kayserispor, 2006 UEFA İntertoto Kupası'nda "kazanan takımlar" arasında yer almıştır.

• İntertoto Kupası klasik anlamda tek bir şampiyon verilen bir turnuva değildi. Turnuvanın sonunda birden fazla takım "co-winner" (ortak kazanan) olarak kabul edilirdi.

Kayserispor, AE Larissa'yı eleyerek turnuvayı başarıyla tamamlamış ve UEFA Kupası'na katılma hakkı elde eden takımlardan biri olmuştur.

• Bu nedenle Kayserispor'un İntertoto Kupası başarısı UEFA kayıtlarında yer alan, resmi bir Avrupa kupası başarısıdır.

Kayserispor'un resmi açıklaması:

Kayserispor, tarihinde ilk kez 2006-2007 sezonunda UEFA Intertoto Kupası ile Avrupa'da mücadele etme şansı bulmuştur. Intertoto Kupası'nda 1.ön eleme turunda Macaristan'ın FC Sopron takımı ile eşleşen Kayserisporumuz, ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasındaki ikinci maçı ise 1-0 kazanarak rakibini elemiştir.

Intertoto Kupası 2. ön eleme turunda Arnavutluk şampiyonu KF Tirana takımı ile eşleşen Kayserisporumuz, ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmiştir. Rövanş maçında ise rakibini 3-1 mağlup ederek Yunanistan'ın AE Larissa takımı ile eşleşmiştir.

Intertoto Kupası 3. ön eleme turunda Kayserisporumuz, AE Larissa ile ilk maçta golsüz berabere kalmıştır. Rövanşta ise rakibini 2-0 mağlup etmiştir.

Kayserispor, Intertoto Kupası'nı kazanan İlk ve Tek Türk takımı olmayı başarmıştır.

UEFA Intertoto Kupası'nda, üç karşılaşma esası benimsenmiştir. Üçüncü turda turu geçen takımlar UEFA Kupası'na ikinci turdan dahil olmuşlardır.

Bu turları başarıyla geçen takımlar UEFA tarafından KUPA SAHİBİ ve ŞAMPİYON olarak, resmi sayfaları üzerinden onurlandırılmışlardır.

Ülkemiz takımlarının kupalar düzeyinde onurlandırıldığı UEFA sayfasında paylaşılan resmi belge aşağıdaki üzeredir.

Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu, Kayserispor Intertoto Kupası gerçek mi?

Kayserispor, 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'ni finalde seri penaltı atışları sonrasında 11-10'luk skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanmıştır.

UEFA Kupası 1. Tur'unda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile eşleşmiştir. Sahasındaki ilk maçı (1-2) lik skorla kaybetmiş ve Paris'te oynanan rövanş maçında ise rakibi ile golsüz berabere kalarak UEFA Kupası'na veda etmiştir.

Avrupa Kupaları'nda 10 maçta mücadele eden Kayserispor takımı, oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştır. Attığı 15 gole karşılık kalesinde 10 gol görmüştür.

İşte o kupa:

Kayserispor'un Intertoto Kupası var mı yok mu, Kayserispor Intertoto Kupası gerçek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
