Kayseri okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Kayseri'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KAYSERİ VALİLİĞİ)?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Rusya ve İzlanda üzerinden gelen yeni sistemle birlikte gücünü artırıyor. Meteoroloji, yoğun kar yağışı riski nedeniyle 16 il için sarı alarm verirken, yağışların hafta ortasında 56 ile kadar yayılmasının beklendiğini açıkladı. Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte Kayseri'de eğitim durumu merak konusu oldu. 30 Aralık Salı günü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği, Kayseri Valiliği'nin alacağı kararla belli olacak.

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kar alarmı verdi. Özellikle Batı Karadeniz ve çevresindeki illerde kar yağışının yer yer etkisini artıracağı, bazı noktalarda kar örtüsünün 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği ifade edildi.

RÜZGAR HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Yetkililer, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Rüzgarın zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

KAR KALINLIĞI BAZI BÖLGELERDE 25 SANTİMETREYİ AŞABİLİR

Hava tahmin raporlarına göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar çıkması bekleniyor. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kar yağışının daha yoğun olacağı ve kalınlığın yer yer 25 santimetreyi bulabileceği öngörülüyor. Bölgede buzlanma ve don olaylarının da etkili olacağı vurgulandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 56 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün etkisini artırması beklenen kar yağışı, yeni haftada da yurt genelinde devam edecek. Yılın son günü olan çarşamba günü itibarıyla kar yağışının 56 ilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da soğuk hava dalgasının daha sert hissedileceği bildirildi. Çarşamba günü Tunceli'de -9, Hakkari'de -13, Erzurum'da -14, Ağrı'da -15 ve Ardahan'da -19 dereceye kadar düşen sıcaklıklar öngörülüyor.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretime ara verilmesiyle ilgili kararın, hava koşullarına bağlı olarak Kayseri Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.