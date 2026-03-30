Haberler

Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay, emekli çalışanların sigorta primlerinin eksik yatırılmasına karşı emsal karar vererek, bu kişilerin tazminat ve hak kaybı yaşamaması gerektiğini hükme bağladı.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir davada Yargıtay, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla birlikte işverenlerin “Maaşın artmaz” gerekçesiyle primleri eksik yatırma uygulamasına son verildi.

6 YIL ÇALIŞTI, PRİMLERİ EKSİK YATIRILDI

Olayda, emekli olduktan sonra bir iş yerinde 6 yıl boyunca çalışan bir boyacı ustası, sigorta primlerinin bazı aylarda yalnızca 10 gün üzerinden yatırıldığını fark etti. Gerçek çalışma süresi ve ücretinin tespiti için dava açan işçi, ilk derece mahkemesinde haklı bulundu.

İSTİNAF REDDETTİ, YARGITAY BOZDU

İstinaf Mahkemesi ise “Zaten emekli maaşı alıyor, davanın sonucu maaşını artırmayacak” gerekçesiyle davayı reddetti. Dosyanın taşındığı Yargıtay ise bu kararı bozarak işçinin hukuki yararının bulunduğuna hükmetti.

“SİGORTA SADECE MAAŞ DEĞİL” VURGUSU

Yargıtay kararında, sigorta primlerinin yalnızca emekli maaşıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Kararda, iş kazası ve meslek hastalıklarında sigorta gün sayısının hayati öneme sahip olduğu, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarının gerçek çalışma süresi üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulandı.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA GEÇİT YOK

Yüksek mahkeme, yargı yoluyla kayıt dışı çalışmanın meşrulaştırılamayacağını belirterek, eksik prim yatırılmasına karşı açık bir duruş sergiledi.

EMEKLİ ÇALIŞANLARA YENİ HAK

Bu kararla birlikte emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların da sigorta primleri açısından güncel haklarının bulunduğu tescillendi. Eksik prim bildirimi yapılan çalışanlar, dava açarak hem sigorta günlerini tamamlatabilecek hem de tazminatlarını gerçek çalışma sürelerine göre talep edebilecek.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!