Haberler

Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol işbirliğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerince, "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda, örgütün lideri Hüseyin Baybaşin ile birlikte 9 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL, Baybaşinler suç örgütüne karşı 6 ülkeyi kapsayan bir operasyon düzenledi.
  • Suç örgütü liderleri Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran, sigara kaçakçılığı gelirlerini Diyarbakır'daki iki şirket ve Aydın'daki gayrimenkul yatırımları üzerinden akladı.
  • Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin şirket paylarına, taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarındaki mevduatlarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasadışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 6 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

KOM VE EUROPOL'DEN DEV OPERASYON

Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.

Örgütün lideri Hüseyin Baybaşin

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLAMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler neticesinde, suç ağının finansal haritası çıkarıldı.Yapılan tespitlerde, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran’ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı geliri Türkiye’de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın ilindeki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal ayağına ağır darbe vurdu. Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin; Diyarbakır’daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına ve araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAycan Sumak:

Sigara derken? boşmu dolumu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Sana ne lazım?

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıLeven Ergün:

KONYALI BU ADAM TANIYOM BEN

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu işin partisi pırtisi olmaz,Ahlak meselesi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

Güven önemlş: yanlış filmdesin

yanıt0
yanıt0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

