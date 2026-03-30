Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, belediye çalışanı sevgilisiyle farklı güzergahlar kullanarak Batum’da buluşup tatil yaptığı kayıtlarla ortaya çıktı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 21 Mart'ta İstanbul'dan Gürcistan'ın Batum kentine uçtu.
  • Belediye çalışanı S.A., 22 Mart'ta Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına geçerek Yalım ile Batum'da buluştu.
  • Belediyede kadroya alınan A.A., işe gitmeden maaş aldı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

OTELDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Yalım Ankara’da belediye çalışanı olduğu belirtilen S.A. (21) ile kaldığı otel odasında yakalanmıştı.

YURTDIŞI TATİLİ KAYITLARA YANSIDI

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Yalım’ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile yurtdışına tatil yaptığı tespit edildi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak 13.45’te kalkan uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gitti ve 16.40’ta iniş yaptı.

FARKLI GÜZERGAHLARLA AYNI NOKTADA BULUŞTULAR

S.A.’nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10’da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. İkilinin farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen Batum’da buluşarak birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

VALİZ ETİKETLERİ DETAYLARI DOĞRULADI

Kayıtlara göre Yalım ve S.A., 24 Mart sabahı saat 06.52’de Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı gün Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen ikili, Ankara’daki otelde düzenlenen operasyonda yakalandı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi. Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

