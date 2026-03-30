Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, eski yıldızı Ozan Kabak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BONSERVİSSİZ TRANSFER PLANI

Sezon sonunda Hoffenheim ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'ın düğmeye bastığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservis bedeli ödemeden Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

7 YIL SONRA YUVAYA DÖNÜŞ

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 7 yıl önce 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak; Schalke, Liverpool, Norwich ve son olarak Hoffenheim forması giydi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

YERLİ KONTENJANINA ÖNEMLİ TAKVİYE

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncuların değeri artarken, Galatasaray'ın bu doğrultuda Ozan Kabak transferine öncelik verdiği öğrenildi. Takımı ve ligi yakından tanıyan milli futbolcunun kadroya önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ozan Kabak'a Avrupa'dan da ilgi olduğu belirtilirken, oyuncunun kararının sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.