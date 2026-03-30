İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul Başakşehir’de 1 polisin şehit olduğu söylenen zincirleme kazada mucize gerçekleşti. Valilikten yapılan açıklamada polis memurunun yapılan kalp masajı sonrasında hayata döndüğü ve kalbinin çalıştırıldığı belirtildi. Kazada yaralanan 30 kişinin tedavisi sürüyor.

  • İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
  • Yaralıların 17'si polis memurudur.
  • Kazada hayatını kaybettiği açıklanan bir polis memuru, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada hayatını kaybettiği açıklanan polis memuru, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kazada 4'ü ağır 30 yaralının olduğu belirtildi. Yaralıların 17'sinin ise polis olduğu açıklandı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralıların 17'sinin polis olduğu belirtildi. 

KAZADA MUCİZE! POLİS KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirilen polis memurunun yeniden hayata döndürüldüğü açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."

Abdullah Karlıdağ
